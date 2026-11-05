Gran parte de los seres humanos comienza a sentir atracción por alguien debido a los rasgos físicos que presenta. Es así que consideran que la belleza es la clave para experimentar el verdadero amor, pero se trata de una idea errónea; el amor conlleva más allá de ello. Esto es lo que intenta explicar la cita del día de Octavio Paz, escritor y poeta mexicano, la cual nos invita a reflexionar cuál es la verdadera naturaleza del amor.

Qué significa la frase de Octavio Paz

Una frase que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del amor. (Crédito: Mag)

La frase “El amor no es un deseo de belleza; es un anhelo de plenitud” nos enseña que este sentimiento no consiste únicamente en la apariencia física, ya que va más allá de lo superficial. No podemos quedarnos con lo que visualizamos; debemos buscar conectar con algo más profundo.

Si bien la belleza también es un factor que despierta el sentimiento del amor, conectar con alguien con quien podamos compartir nuestra vida, sentirnos seguros y seguir creciendo en lo personal suele ser esencial para experimentar la verdadera felicidad.

Entonces, si solo nos fijamos en lo físico, el interés puede durar poco con pasos el tiempo, pues la apariencia puede cambiar en cualquier momento. Ahora, cuando buscamos “plenitud”, se valora la compañía, la confianza, el apoyo mutuo y, sobre todo, la paz mental que nos brinda esa persona.

En resumen, Octavio Paz nos invita a comprender realmente lo que consiste el amor: disfrutar de una conexión que nos haga sentir plenos y felices conforme pasen los años.

Octavio Paz fue el primer poeta mexicano en conseguir un Premio Nobel de Literatura. (Crédito: JORGE SILVA / AFP FILES / AFP) / JORGE SILVA

Más citas de Octavio Paz

“El amor es un sentimiento que sólo puede nacer ante un ser libre, que puede darnos o retirarnos su presencia.”

“Amar: hacer de un alma un cuerpo, hacer de un cuerpo un alma, hacer un tú de una presencia.”

“Amamos a un ser mortal como si fuese inmortal.”

“ El amor es una atracción hacia una persona única: a un cuerpo y a un alma. El amor es elección; el erotismo una aceptación. ”

“ Vivir bien exige morir bien. Tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte. ”

“El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo: estira los minutos y los alarga como siglos.”