El tiempo suele transcurrir sin detenerse; ya depende de nosotros cómo lo aprovechamos. Tenemos la oportunidad de crear distintos recuerdos que quedarán grabados o mantenernos bajo ciertas acciones que no son productivas. La cita del día correspondiente a Octavio Paz, escritor y poeta mexicano, nos invita a reflexionar sobre el gran poder que conlleva el tiempo en nuestras vidas.

Qué significa la frase de Octavio Paz

¿Qué pretende explicar Octavio Paz con estas palabras? (Crédito: Mag)

La frase “Estamos condenados a matar el tiempo, por eso morimos poco a poco” nos invita a pensar que, mientras tengamos vida, se mantiene la oportunidad de decidir qué hacemos con el tiempo que tenemos por delante.

Desafortunadamente, no todos saben aprovechar cada minuto del día realizando ciertas acciones productivas; al contrario, prefieren mantenerse en su zona de confort o permitir que el aburrimiento inunde su ser interior.

Esos minutos que se invierten en “matar el tiempo” se trata de un pequeño pedazo de nuestra propia existencia que estamos dejando ir sin haberlo disfrutado ni aprovechado. Sin darnos cuenta, al anhelar que las horas pasen rápido estamos acelerando nuestro propio fin.

Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿Estamos viviendo el presente o solo permitimos que los días nos pasen por encima?

En resumen, la frase del poeta Paz nos anima a cambiar nuestra actitud frente a cada momento. No debemos visualizar las horas libres como un estorbo; al contrario, pueden ser una ocasión para aprender algo nuevo o compartir con quienes queremos.

Según las palabras de Paz, tenemos que aprovechar cada minuto, pues el tiempo no se detiene. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Octavio Paz

“Un mundo nace cuando dos se besan.”

“Todo es presencia, todos los siglos son este presente.”

“El amor nace de un flechazo; la amistad del intercambio frecuente y prolongado.”

“El fin de la historia será el comienzo de la paz: el reino de la inocencia recobrada.”

“La palabra futuro es una palabra en decadencia.”