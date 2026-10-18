Cada persona tiene un sinfín de vivencias que se almacenan en la memoria, las cuales difícilmente desaparecen conforme pasen los años. Esto se debe a que existen distintos factores o elementos que permiten que permanezcan vigentes. Eso es lo que pretende transmitir la cita del día de Octavio Paz, un galardonado poeta y ensayista mexicano, la cual nos invita a reflexionar el poder de los recuerdos en un ser humano.

¿Qué significa la frase de Octavio Paz sobre la vigencia de los recuerdos?

Las palabras de Octavio Paz nos hacen reflexionar sobre la importancia de los recuerdos en una persona. (Crédito: Mag)

La frase “La memoria no es lo que recordamos, sino lo que nos recuerda. La memoria es un presente que nunca acaba de pasar” sugiere que la memoria no solo colecciona hechos los cuales podemos contar; también es capaz de revivir ese pasado que permanece con nosotros, aunque no lo busquemos.

Existen experiencias que no podemos olvidar con facilidad, pues suelen resurgir en el momento que menos imaginamos con ciertos factores, ya sea mediante un objeto, una melodía o incluso hasta una fragancia. Entonces, si bien esa vivencia ocurrió hace años, sigue presente.

De esa manera, Octavio Paz nos invita a reflexionar que nuestro pasado no está olvidado ni separado de lo que estamos viviendo actualmente; debemos aceptar lo que fuimos años atrás, pues fue clave para poder convertirnos en los que somos ahora.

¿Quién fue Octavio Paz, el poeta mexicano al que se le atribuye esta cita?

Reconocido como una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX, Octavio Paz hizo historia en 1990 al ganar el Premio Nobel de la Literatura, convirtiéndose en el primer escritor mexicano en recibir esta distinción.

Se destaca por publicar distintas poesías y obras literarias en su trayectoria como escritor, tales como “Luna del Bosque”, “Bajo tu Clara Sombra y otros Poemas”, “Taller”, “El Hijo Pródigo”, “Libertad bajo Palabra”, entre otras.

Octavio Paz fue el primer poeta mexicano en conseguir un Premio Nobel de Literatura. (Crédito: JORGE SILVA / AFP FILES / AFP) / JORGE SILVA

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