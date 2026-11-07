Objetivamente, el futuro suele ser un término que brindaba esperanza, pues se tenía en mente que “mejores cosas” vendrán con el pasar de los años, pero gran parte de la humanidad no apoya esa idea; al contrario, ya desconfía plenamente. Eso es lo que nos intenta explicar la cita del día de Octavio Paz, poeta mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Para comprender mejor estas palabras, sigue leyendo estos párrafos.

Qué significa la frase de Octavio Paz

Se trata de una frase que nos demuestra la poca esperanza de lo que se avecina. (Crédito: Mag)

La frase “La palabra futuro es una palabra en decadencia” pretende decir que la sociedad actual ha dejado de creer que este mundo puede cambiar para bien o que existe la posibilidad de construir algo mejor; solo se amolda a esta realidad para lograr subsistir.

Todo ser humano se define por su capacidad de proyectarse hacia adelante y de crear su propio destino, pero si ese futuro no parece prometedor, se pierde esa esencia de arriesgarse hacia un horizonte diferente.

Entonces, estamos viviendo en un “presente perpetuo”, donde el futuro nos causa miedo porque se está percibiendo como una amenaza y no como una promesa. Esto se debe a varios factores, tales como la incertidumbre económica, la velocidad de la tecnología o la crisis climática.

Pese a la crítica expuesta por Octavio Paz en sus palabras, es una gran oportunidad para recuperar la esperanza. El futuro no está escrito de antemano, sino que depende de nosotros mismos; podemos volver a creer que nuestras acciones tienen sentido.

Octavio Paz fue el primer mexicano en obtener un Premio Nobel de la Literatura; ocurrió en 1990. (Crédito: Jean-Régis Roustan / Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet via AFP) / JEAN-REGIS ROUSTAN

Más citas de Octavio Paz

“ La poesía debe ser un poco seca para que arda bien, y de este modo iluminarnos y calentarnos. ”

“ En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo: la imaginación. ”

“ La imaginación en libertad transforma al mundo y hecha a volar las cosas. ”

“ Quien ha visto la esperanza no la olvida. La busca bajo los cielos y entre todos los hombres. ”

“El amor es un sentimiento que sólo puede nacer ante un ser libre, que puede darnos o retirarnos su presencia.”