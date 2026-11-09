Nadie está libre de enfrentar una situación tan complicada capaz de afectar severamente el estado anímico. En ese punto, se conoce qué camino toma la persona ante la adversidad: rendirse o luchar aunque las fuerzas se debiliten. Afortunadamente, gran parte de la humanidad acepta este destino y lo afronta con optimismo. Esto nos intenta explicar la cita del día de Octavio Paz, escritor mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, la cual nos revela el valor que presenta la resignación.

Qué significa la frase de Octavio Paz

¿Qué pretende explicar Octavio Paz en esta frase? (Crédito: Mag)

La frase “La resignación es una de nuestras virtudes más populares. Más que el brillo de la victoria nos conmueve la entereza de la adversidad” nos revela una costumbre muy valorada: aceptar los problemas y las derrotas con la cabeza en alto.

Puede parecer contradictorio, pero la sociedad no festeja con euforia a los que tienen éxito; al contrario, suele admirar mucho más a las personas que se mantienen firmes y valientes ante los golpes difíciles que les otorgó el destino.

Por eso Octavio Paz califica la resignación como una virtud. No significa que el ser humano se ha dado por vencido; más bien aceptó esta realidad dura, pero está dispuesta a enfrentarla por sus propias convicciones.

Pese a ello, la reflexión final consiste en encontrar un buen equilibrio. Es fenomenal mostrar firmeza ante los problemas, pero debe existir ese deseo por superarlos. Aunque el panorama parezca desolador, siempre hay esperanza de poder salir adelante y construir algo nuevo.

El poeta Paz nos explica que muchas personas suelen causar empatía al enfrentar distintas complicaciones del destino. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Octavio Paz

“ Abro los ojos, todavía estoy vivo, en el centro de una herida todavía fresca ”.

”. “ La soledad es ruptura con un mundo caduco y preparación para el regreso y la lucha final ”.

”. “ La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces ”.

”. “ Pasó ya el tiempo de esperar la llegada del tiempo, el tiempo de ayer, hoy y mañana, ayer es hoy, mañana es hoy, todo hoy es hoy… “.

“. “Al enamorarnos, escogemos nuestra fatalidad”.