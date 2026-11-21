Todo ser humano anhela la libertad cada día, pero presentan un concepto erróneo de ella. Bajo ese contexto, el poeta mexicano Octavio Paz nos brindó una frase que invita a reflexionar sobre dicha posición: “La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces”. ¿Qué quiso transmitir el escritor? ¿Realmente la libertad no consiste en “despegar las alas”? Este artículo te explicará más a detalle sobre esta cita del día .

Qué significa la cita del día de Octavio Paz

Se trata de una frase célebre ofrecida por el ganador el Premio Nobel de Literatura en 1990. (Crédito: Mag)

Estas palabras expresadas por el escritor mexicano nos invita a cambiar la idea común de que la libertad significa no tener más compromisos o estar siempre cambiando de lugar. Tenemos la creencia de que las “alas” son la única manera de sentirnos independientes, pero “vivir siempre volando” nos llevaría hacia un vacío.

En ese sentido, lo adecuado es “echar raíces”. Esto significa en construir bases sólidas en cada etapa de nuestra vida, tales como tener valores claros, relaciones sinceras o proyectos que nos apasione. Necesitamos estabilidad y compromiso para conseguir la tan ansiada libertad.

Entonces, un ser humano con “buenas raíces” no experimenta miedo o se deja influenciar por las opiniones de los demás, pues ha edificado una identidad sólida que la mantendrá en los momentos difíciles.

En conclusión, Octavio Paz nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en escapar de la realidad, sino en buscar la paz interior y la fuerza necesaria para ser nosotros mismos.

En 1990, Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. (Crédito: Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet via AFP) / JEAN-REGIS ROUSTAN

Más citas de Octavio Paz

“ La irrealidad de lo mirado da realidad a la mirada ”.

“ El amor es un sentimiento que sólo puede nacer ante un ser libre, que puede darnos o retirarnos su presencia ”.

“ La soberbia es el vicio de los poderosos ”.

“ Vivir bien exige morir bien. Tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte ”.

“Despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad, momento de reposo reflexivo antes de entregarnos al hacer”.