Toda persona necesita interactuar, pues pretende compartir recuerdos felices o intentar escuchar algún consejo que le permita orientarse ante tantas incertidumbres que contiene en la mente; sin embargo, esa buena intención puede derrumbarse en cuestión de segundos cuando es ignorada. En ese contexto, la cita del día de Octavio Paz, escritor mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, nos invita a reflexionar sobre los efectos negativos que conlleva el ninguneo.

¿Qué significa la cita de Octavio Paz sobre el verdadero enamoramiento?

La cita de Octavio Paz invita a ser más consciente sobre el trato desigual que existe en la actualidad. (Crédito: Mag)

La frase “Ninguno es la ausencia de nuestras miradas, la pausa de nuestra conversación, la reticencia de nuestro silencio” es perteneciente a la obra literaria “El Laberinto de la Soledad” del escritor Octavio Paz. ‘Ninguno’ se trata de un personaje, el cual representa al ser silencioso, tímido o resignado que enfrenta un trato desigual por parte de los demás.

Aunque tiene la intención de interactuar, la indiferencia suele ser ese factor que le permite lograrlo. Aunque se trata de un par de palabras, se transmite una realidad que enfrentan millones de personas, quienes suelen ser ignoradas o rechazadas por poseer habilidades, creencias o rasgos diferentes.

Se puede entender como una forma de “discriminación normalizada”, pues gran parte de la población es consciente de ello, pero hace caso omiso para evitar inconvenientes u obtener los mismos resultados.

Lo más importante es que dicha persona no desaparece porque está siendo ignorada. Octavio Paz nos indica que aún sigue presente, pero la culpa está en quienes la apartan. Por lo tanto, esta frase se trata de una crítica por la forma en cómo tratamos a los demás, ya que no hace falta insultar para negarle un espacio.

¿Quién fue Octavio Paz, el poeta mexicano al que se le atribuye esta cita?

Octavio Paz es considerado como uno de los principales escritores latinoamericanos del siglo XX. Su habilidad literaria le permitió ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990, consagrándose como el primer autor mexicano en conseguirlo.

Se destaca por publicar distintas poesías y obras literarias en su trayectoria como escritor, tales como “Luna del Bosque”, “Bajo tu Clara Sombra y otros Poemas”, “Taller”, “El Hijo Pródigo”, “Libertad bajo Palabra”, entre otras.

Octavio Paz fue el primer mexicano en obtener un Premio Nobel de la Literatura; ocurrió en 1990. (Crédito: Jean-Régis Roustan / Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet via AFP) / JEAN-REGIS ROUSTAN

Más citas de Octavio Paz

“Despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad, momento de reposo reflexivo antes de entregarnos al hacer.”

“La poesía nos hace tocar lo impalpable y escuchar la marea del silencio cubriendo un paisaje devastado por el insomnio.”

“Vivir bien exige morir bien. Tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte.”

“Todo es hoy. Todo está presente. Todo está, todo es aquí. Pero también todo está en otra parte y en otro tiempo. Fuera de sí y pleno de sí…"

“El amor es un sentimiento que sólo puede nacer ante un ser libre, que puede darnos o retirarnos su presencia.”