Si bien contamos con herramientas capaces de medir los segundos con total exactitud, nuestra mente parece haber perdido la capacidad de comprender lo que realmente consiste el tiempo. Eso es lo que no intenta explicar la cita del día de Octavio Paz, al sostener que la percepción humana está siendo superada debido a que el tiempo se ha vuelto demasiado grande para abarcarlo y, a la vez, demasiado pequeño para retenerlo.

Qué significa la frase de Octavio Paz

¿Qué pretende transmitir este mensaje de Octavio Paz? (Crédito: Mag)

La frase “Nuestros instrumentos pueden medir el tiempo pero nosotros ya no podemos pensarlo: se ha vuelto demasiado grande y demasiado pequeño” nos invita a reflexionar cómo la humanidad ha separado el tiempo de su propia experiencia interior.

En la actualidad, somos capaces de medir cada segundo con relojes y calcular la existencia del universo con la ciencia, pero hemos perdido ese análisis para comprender qué significa el tiempo en nuestras propias vidas.

Para nosotros, el tiempo nos enseña nuestra propia existencia: lo que fuimos, lo que afrontamos en el presente y lo que puede ofrecer en un futuro. Sin embargo, si intentamos controlarlo mediante la tecnología, nos convertimos dependientes de la prisa.

En conclusión, las palabras de Octavio Paz nos enseña que, aunque dominemos la técnica de medir los minutos, se nos escapa la oportunidad de aprender a disfrutar del presente con sentido sin que se nos escape de las manos.

Octavio Paz fue el primer mexicano en obtener un Premio Nobel de la Literatura; ocurrió en 1990. (Crédito: Jean-Régis Roustan / Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet via AFP) / JEAN-REGIS ROUSTAN

Más citas de Octavio Paz

“ En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es sólo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. ”

“ Ninguno es la ausencia de nuestras miradas, la pausa de nuestra conversación, la reticencia de nuestro silencio. ”

“ El amor nace de un flechazo; la amistad del intercambio frecuente y prolongado. El amor es instantáneo; la amistad requiere tiempo. ”

“ El amor es una atracción hacia una persona única: a un cuerpo y a un alma. El amor es elección; el erotismo una aceptación. ”

“Amamos a un ser mortal como si fuese inmortal.”