Hoy, pretendo compartirte una cita del día correspondiente al poeta mexicano Octavio Paz, la cual nos invita a reflexionar sobre el poder que genera la esperanza en un ser humano. Las situaciones complicadas aparecen repentinamente, pero siempre existe ese camino que nos permite liberarnos de ellas. Para descubrir el verdadero significado de la frase “Quien ha visto la esperanza no la olvida. La busca bajo los cielos y entre todos los hombres”, sigue leyendo este texto.

Qué significa la frase de Octavio Paz

Descubre qué quiso transmitir Octavio Paz con estas palabras. (Crédito: Mag)

Esta frase nos explica que experimentar la verdadera esperanza suele dejar una huella duradera en el interior. Es así que el deseo por vivirla nuevamente se convierte en un motor que nos obliga actuar y a buscar.

Mirar “bajo los cielos” consiste en esa búsqueda amplia, abierta y sin límites, donde el ser humano está dispuesto a recorrer cualquier camino y mantener la fe incluso en los momentos más difíciles de su vida.

Eso sí, cuando se dice “entre los hombres” significa que la esperanza no aparece en el aislamiento. Puede encontrarse al interactuar con otros seres humanos o en la posibilidad de renovar la vida en común.

Las palabras citadas funcionan como un llamado hacia la perseverancia y al compromiso con la vida. Si bien el destino puede parecer injusto, haber probado un poco de esperanza es suficiente para seguir en pie.

En 1990, Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. (Crédito: Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet via AFP) / JEAN-REGIS ROUSTAN

Más citas de Octavio Paz

“Todo fluye: lo que viví lo estoy muriendo todavía”.

“Vivir bien exige morir bien. Tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte”.

“La contaminación no sólo infesta al aire, a los ríos y a los bosques sino a las almas”.

“Abro los ojos, todavía estoy vivo, en el centro de una herida todavía fresca”.

“La soledad es ruptura con un mundo caduco y preparación para el regreso y la lucha final”.