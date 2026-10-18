Las experiencias difíciles pueden dejar heridas que tardan en cerrar, especialmente cuando involucran a personas importantes en nuestra vida. Sin embargo, ¿es posible llegar a un punto en el que el dolor del pasado deje de definirnos y podamos reconocer lo que aprendimos de él? La cita del día de Oprah Winfrey propone una manera diferente de entender el perdón, no como una obligación de olvidar lo ocurrido, sino como una oportunidad para cambiar nuestra relación con aquello que nos lastimó.

La presentadora, productora y empresaria estadounidense ha construido buena parte de su trayectoria alrededor de historias personales, testimonios y conversaciones sobre las relaciones humanas. En esta reflexión, plantea que perdonar puede significar alcanzar una tranquilidad interior que permita mirar hacia atrás sin permanecer atrapado en el resentimiento.

¿Qué significa la frase de Oprah Winfrey sobre el perdón?

Oprah Winfrey comparte una reflexión sobre cómo transformar las experiencias dolorosas en aprendizajes. | Crédito: Mag

“El verdadero perdón es cuando puedes decir: ‘Gracias por esa experiencia’”.

La frase propone una perspectiva distinta frente a las decepciones, los conflictos y las heridas emocionales. Agradecer una experiencia dolorosa no significa celebrar el sufrimiento ni justificar las acciones de quien nos hizo daño. Se trata, más bien, de reconocer que aquello que ocurrió también puede dejar enseñanzas sobre nuestros límites, nuestras necesidades y las personas que queremos tener cerca.

En ocasiones, una decepción permite identificar una relación que no nos hacía bien. En otras, una pérdida puede ayudarnos a valorar aspectos de nuestra vida que antes pasaban inadvertidos. El aprendizaje no siempre aparece de inmediato y tampoco todas las heridas tienen una explicación sencilla, pero con el tiempo algunas personas consiguen encontrar una perspectiva diferente sobre lo vivido.

Desde ese punto de vista, el perdón deja de ser una concesión a quien causó el daño y se convierte en una decisión personal para avanzar sin cargar permanentemente con el resentimiento.

La cita del día de Oprah Winfrey plantea una nueva forma de mirar las heridas del pasado. | Foto por THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

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