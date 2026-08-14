La cita del día de hoy pertenece a Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés, reconocido por su ingenio y sus reflexiones sobre la sociedad y la naturaleza humana. Con la frase “Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe”, Wilde plantea una diferencia profunda entre simplemente pasar por la vida y realmente disfrutarla, tomar decisiones propias y aprovechar cada experiencia.

¿Qué quiere decir la frase de Oscar Wilde?

La reflexión de Oscar Wilde puede parecer sencilla, pero detrás de ella hay una pregunta bastante importante: ¿estamos realmente viviendo o simplemente dejando que los días pasen?

Cuando el escritor habla de “existir”, hace referencia a una vida marcada por la rutina, las obligaciones y la repetición. Una persona puede cumplir con sus responsabilidades todos los días y, aun así, sentir que no está aprovechando plenamente su tiempo.

“Vivir”, en cambio, implica involucrarse de verdad con lo que hacemos, disfrutar de los momentos importantes y atreverse a tomar decisiones que nos hagan sentir que nuestra vida tiene un significado propio.

La frase de Oscar Wilde destaca la importancia de aprovechar cada momento. | Crédito: British Library

Vivir más allá de la rutina

La Cita del día de Oscar Wilde también puede interpretarse como una invitación a salir del piloto automático. Muchas veces, entre el trabajo, las obligaciones familiares y las preocupaciones cotidianas, dejamos poco espacio para aquello que realmente nos entusiasma.

Esto no significa abandonar nuestras responsabilidades ni vivir sin preocupaciones. Se trata, más bien, de encontrar momentos para hacer aquello que nos gusta, compartir tiempo con las personas importantes y prestar atención a las experiencias que estamos viviendo.

¿Qué significa realmente vivir?

Para cada persona, vivir plenamente puede significar algo diferente. Para algunos puede ser viajar y conocer nuevos lugares; para otros, dedicar tiempo a la familia, desarrollar una pasión, aprender algo nuevo o simplemente disfrutar de pequeños momentos.

La frase de Wilde invita precisamente a no buscar una fórmula universal. Lo importante es preguntarnos qué cosas nos hacen sentir realmente vivos y cuánto espacio les estamos dando en nuestra vida.

Una reflexión de Oscar Wilde sobre el paso del tiempo

El mensaje también adquiere especial importancia cuando pensamos en el tiempo. Los días pasan independientemente de lo que hagamos con ellos, y muchas veces solo nos damos cuenta de cuánto hemos dejado atrás cuando miramos hacia el pasado.

Por eso, la reflexión de Oscar Wilde puede servir como un llamado a no posponer constantemente aquello que queremos hacer. Esperar siempre “el momento adecuado” puede hacer que dejemos pasar oportunidades que quizá no vuelvan a presentarse.

Oscar Wilde recuerda que una vida plena requiere algo más que dejar pasar los días. | Crédito: Napoleon Sarony (1821–1896)

Una enseñanza vigente de Oscar Wilde

Aunque la frase fue escrita hace más de un siglo, su mensaje continúa siendo actual. La tecnología, las redes sociales y el ritmo acelerado de la vida moderna pueden hacer que estemos constantemente ocupados, pero eso no necesariamente significa que estemos disfrutando más.

La reflexión invita a hacer una pausa y preguntarnos si nuestras decisiones responden realmente a lo que queremos o si simplemente estamos siguiendo una rutina porque es lo que conocemos.

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