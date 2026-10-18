A lo largo de nuestras publicaciones hemos compartido anteriormente varias citas de Oscar Wilde, escritor irlandés reconocido por su ingenio e ironía. Sus reflexiones siguen despertando interés porque, detrás de sus frases provocadoras, suelen esconderse observaciones sobre las relaciones humanas, la amistad y las contradicciones del comportamiento. En esta ocasión, la cita del día invita a pensar en la diferencia entre la lealtad y la traición, con una afirmación que desafía la idea tradicional de lo que significa ser un buen amigo.

La cita del día de Oscar Wilde dice: “Un buen amigo siempre te apuñalará por delante”. La frase utiliza una imagen violenta para expresar una idea paradójica: alguien que realmente te aprecia puede enfrentarte directamente, decirte una verdad incómoda o señalar un error en lugar de ocultar sus opiniones para evitar una discusión.

El significado de la frase de Oscar Wilde: ¿por qué un buen amigo te apuñalaría por delante?

Oscar Wilde dejó frases célebres que cuestionan las relaciones humanas y las convenciones sociales. | Crédito: Mag

La fuerza de esta expresión está en el contraste entre la palabra “apuñalar”, asociada con la traición, y la referencia a hacerlo “por delante”, que sugiere franqueza. En lugar de atacar a alguien a sus espaldas, el buen amigo sería capaz de expresar sus desacuerdos de frente, incluso cuando sus palabras puedan resultar difíciles de escuchar.

Desde esta perspectiva, la amistad no consiste únicamente en ofrecer apoyo o estar de acuerdo con todas las decisiones de la otra persona. También implica tener la confianza suficiente para advertirle cuando está equivocándose, cuestionar sus comportamientos o expresar una opinión que no necesariamente coincide con lo que desea escuchar.

La frase también puede interpretarse como una crítica a las relaciones basadas en la falsedad. Hay personas que aparentan cercanía, pero evitan la sinceridad o hablan mal de alguien cuando no está presente. Frente a esa actitud, Wilde plantea una imagen provocadora de la honestidad: una verdad expresada directamente puede doler, pero no es lo mismo que una traición a escondidas.

- La cita del día invita a distinguir entre la honestidad de un amigo y la traición a escondidas. | Crédito: Napoleón Sarony

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