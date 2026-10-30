En ocasiones, sentimos la necesidad de justificar nuestras decisiones, aclarar nuestras acciones o convencer a otras personas de que estamos haciendo lo correcto. El temor a ser juzgados puede llevarnos a dar explicaciones incluso cuando no son necesarias. Frente a esa situación, la cita del día de Paulo Coelho propone una reflexión sobre la tranquilidad personal, la confianza en uno mismo y la importancia de no vivir pendientes de la aprobación ajena.

“No te expliques. Tus amigos no lo necesitan y tus enemigos no lo creerán”, expresa el reconocido novelista brasileño. La frase plantea que no todas las personas están dispuestas a comprender nuestras razones y que, en algunos casos, intentar convencerlas representa un desgaste innecesario. También recuerda que quienes nos conocen y aprecian no necesitan que justifiquemos constantemente nuestra manera de actuar.

Paulo Coelho explica por qué no siempre es necesario justificar nuestras decisiones ante los demás. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Paulo Coelho?

La reflexión invita a comprender que no tenemos la obligación de justificar cada decisión ante los demás. En la vida cotidiana, muchas personas terminan explicando sus elecciones por miedo a las críticas, los comentarios o los malentendidos. Sin embargo, esa necesidad de aprobación puede convertirse en una carga emocional cuando dejamos que las opiniones externas determinen nuestra tranquilidad.

Coelho establece una diferencia entre quienes nos aprecian y quienes tienen una predisposición negativa hacia nosotros. Los primeros suelen conocer nuestro carácter y comprender nuestras decisiones sin exigir explicaciones permanentes. Los segundos, en cambio, pueden interpretar nuestras palabras desde sus propios prejuicios, por lo que ningún argumento necesariamente cambiará su percepción.

Esto no significa que debamos evitar las conversaciones importantes o rechazar la posibilidad de reconocer nuestros errores. La enseñanza apunta a distinguir cuándo una explicación es necesaria y cuándo simplemente estamos intentando convencer a alguien que no tiene interés en comprendernos.

La cita del día invita a valorar la tranquilidad personal por encima de las opiniones ajenas. | Crédito: AFP

Más citas de Paulo Coelho

“Cuando te apasiona lo que haces, sientes esa energía positiva. Es muy sencillo.”

“Sé valiente. Arriésgate. Nada puede sustituir la experiencia.”

“Uno no se ahoga al caer a un río, sino al permanecer sumergido en él.”

“Uno es amado porque es amado. No se necesita ninguna razón para amar.”

“Esperar es doloroso. Olvidar es doloroso. Pero no saber qué hacer es el peor tipo de sufrimiento.”