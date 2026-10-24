Escuchar a los demás puede enseñarnos mucho más de lo que imaginamos, incluso cuando sus palabras nos incomodan o no compartimos sus opiniones. La cita del día de Plutarco, filósofo e historiador de la antigua Grecia, invita a descubrir el valor de prestar atención sin prejuicios y a encontrar enseñanzas incluso en las conversaciones más difíciles. Esta reflexión demuestra que mantener la mente abierta permite reconocer errores, comprender otras perspectivas y convertir las críticas en oportunidades para mejorar nuestras decisiones y relaciones personales.

“Aprende a escuchar, y sacarás provecho incluso de quienes hablan mal”, escribió Plutarco en una reflexión que destaca la importancia de mantener la mente abierta. Su mensaje recuerda que escuchar no significa estar de acuerdo con todo lo que dicen los demás, sino tener la disposición de analizar sus palabras, reconocer posibles errores y aprender de distintas perspectivas.

La cita del día de Plutarco deja una lección sobre las críticas y el aprendizaje. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Plutarco sobre aprender a escuchar?

La reflexión de Plutarco propone que la capacidad de escuchar puede convertirse en una herramienta para el crecimiento personal. En lugar de rechazar automáticamente las opiniones que nos molestan o las críticas que recibimos, podemos prestar atención para identificar información útil, reconocer nuestros puntos débiles y comprender mejor a quienes nos rodean.

La frase también plantea una diferencia entre escuchar y simplemente oír. Mientras que oír consiste en percibir sonidos, escuchar requiere atención, paciencia y disposición para comprender el mensaje de otra persona. Esta actitud permite aprovechar incluso las palabras de quienes se expresan de manera negativa, sin necesidad de adoptar su comportamiento ni aceptar sus juicios como verdaderos.

En la vida cotidiana, este consejo puede aplicarse en el trabajo, las relaciones familiares y las amistades. Una crítica expresada de forma desagradable, por ejemplo, puede contener una observación que ayude a mejorar. Del mismo modo, una conversación con alguien que piensa de manera opuesta puede revelar argumentos que no habíamos considerado.

La cita del día de Plutarco recuerda cómo aprovechar incluso las conversaciones difíciles. | Crédito: noticiastrabajo.huffingtonpost.es

Más citas de Plutarco

“La mente no es un recipiente que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender.”

“No necesito un amigo que cambie cuando yo cambio y que asienta con la cabeza cuando yo asiento; mi sombra lo hace mucho mejor.”

“El desequilibrio entre ricos y pobres es la enfermedad más antigua y fatal de todas las repúblicas.”

“Encontrar fallas es fácil; mejorar puede ser difícil.”

“Los pobres van a la guerra, a luchar y morir por los placeres, las riquezas y los lujos ajenos.”