La cita del día de Robin Williams, uno de los actores y comediantes más queridos de Hollywood, invita a reflexionar sobre la importancia de conservar aquello que nos hace diferentes. En una sociedad que muchas veces exige seguir determinadas reglas y encajar en las expectativas de los demás, sus palabras recuerdan que la creatividad, la espontaneidad y cierta dosis de rebeldía también forman parte de nuestra identidad.

“Solo se te ha dado una pequeña chispa de locura. No debes perderla”, es una frase atribuida al artista estadounidense que transmite un mensaje sencillo, pero profundo: no debemos permitir que las obligaciones, los prejuicios o el miedo a las críticas apaguen nuestra capacidad de imaginar, reír y ver el mundo desde otra perspectiva. A lo largo de su carrera, Robin Williams ganó el Premio Óscar al mejor actor de reparto en 1998, además de varios premios Grammy y Emmy, reconocimientos que consolidaron su trayectoria en el entretenimiento.

La cita del día de Robin Williams invita a no perder la creatividad ni la espontaneidad. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Robin Williams sobre la chispa de locura?

La reflexión propone entender la llamada locura no como algo negativo, sino como esa parte de nuestra personalidad que nos permite pensar diferente, explorar nuevas posibilidades y atrevernos a salir de lo convencional.

Esa pequeña chispa representa la imaginación, el sentido del humor y la capacidad de sorprendernos incluso ante las situaciones más cotidianas. Con el paso de los años, las responsabilidades y las presiones sociales pueden hacer que muchas personas dejen de lado esas características para adaptarse a lo que otros esperan de ellas.

Sin embargo, el mensaje de Williams recuerda que conservar nuestra autenticidad también es una forma de libertad. No se trata de actuar sin pensar o ignorar las consecuencias de nuestras decisiones, sino de evitar que el temor al juicio ajeno termine definiendo quiénes somos.

La frase también invita a recuperar la curiosidad, disfrutar de las pequeñas cosas y encontrar nuevas maneras de expresar nuestras ideas. A veces, aquello que los demás consideran extraño es precisamente lo que nos permite destacar y aportar algo diferente al mundo.

El comediante y actor estadounidense Robin Williams defendía el valor de pensar diferente. | Foto por HAL GARB / AFP

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“Lo correcto es lo que queda si haces todo lo demás mal.”

“La comedia puede ser una forma catártica de afrontar traumas personales.”