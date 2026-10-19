La cita del día de Rollo May, uno de los psicólogos estadounidenses más influyentes del siglo XX, invita a reflexionar sobre el precio de intentar encajar en la sociedad y el valor de defender las propias convicciones. “Lo opuesto al coraje en nuestra sociedad no es la cobardía, sino la conformidad” es una frase que cuestiona la tendencia a seguir lo que hacen los demás por temor a ser juzgados, rechazados o señalados por pensar de una manera diferente.

En una época en la que las opiniones ajenas pueden influir en nuestras decisiones, relaciones y aspiraciones, estas palabras recuerdan que la valentía no siempre consiste en realizar grandes hazañas. A veces, se manifiesta en acciones cotidianas, como expresar una opinión impopular, tomar un camino distinto al esperado o reconocer que ya no queremos vivir de acuerdo con las expectativas de otras personas.

¿Qué significa la frase de Rollo May sobre el coraje y la conformidad?

- La cita del día de Rollo May invita a defender las propias convicciones sin depender de la aprobación ajena. | Crédito: Mag

La reflexión de Rollo May plantea una diferencia entre tener miedo y renunciar a la propia identidad para conseguir la aprobación de los demás. Desde esta perspectiva, una persona puede no considerarse cobarde y, aun así, evitar decisiones importantes porque teme las críticas o las consecuencias de apartarse de lo establecido.

La conformidad aparece cuando alguien adopta ideas, comportamientos o metas principalmente para encajar en un grupo. Esto puede ocurrir al elegir una carrera por presión familiar, permanecer en una relación por temor a la soledad o guardar silencio ante una situación injusta para evitar conflictos.

El psicólogo invita a mirar más allá de las apariencias. No siempre es valiente quien desafía las normas de manera visible, ni conformista quien decide seguirlas. La pregunta fundamental es si nuestras decisiones responden a una convicción propia o al miedo de decepcionar a los demás.

¿Por qué nos cuesta tanto pensar diferente a los demás?

El deseo de pertenecer a un grupo forma parte de la experiencia humana. Contar con la aceptación de la familia, los amigos o los compañeros puede ofrecernos seguridad y sentido de comunidad. Sin embargo, esa necesidad puede convertirse en una limitación cuando condiciona nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos.

El temor al rechazo hace que algunas personas oculten sus opiniones, abandonen proyectos personales o eviten expresar sus desacuerdos. En ocasiones, ni siquiera necesitan recibir una crítica directa: basta con imaginar lo que otros podrían pensar para modificar su comportamiento.

Las redes sociales también pueden reforzar esta dinámica. La exposición constante a estilos de vida, opiniones y modelos de éxito puede generar la impresión de que existe una única manera correcta de vivir. Frente a esa presión, la frase de May recuerda que construir una identidad propia exige aceptar que no siempre recibiremos la aprobación de todos.

La cita del día de Rollo May cuestiona la necesidad de encajar en la sociedad. | Crédito: Alcalá yearbook, 1977, University of San Diego

Más citas de Rollo May

“Es una costumbre irónica de los seres humanos correr más rápido cuando se han perdido.”

“Muchas personas sufren el miedo a encontrarse solas, y por eso no se encuentran a sí mismas en absoluto.”

“Para estar abierto a la creatividad, uno debe tener la capacidad de hacer un uso constructivo de la soledad. Uno debe superar el miedo a estar solo.”

“Lo opuesto al coraje en nuestra sociedad no es la cobardía, sino la conformidad.”

“Todo ser humano debe tener un punto en el que se oponga a la cultura, donde diga: este soy yo y el maldito mundo puede irse al infierno.”

“El odio no es lo opuesto al amor; la apatía sí lo es.”