La cita del día de hoy pertenece a Séneca, filósofo, escritor y político romano, considerado una de las figuras más importantes del estoicismo. Con la frase “Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”, Séneca plantea una reflexión muy cercana a nuestra vida cotidiana: muchas veces comenzamos a preocuparnos por situaciones que todavía no han ocurrido y terminamos sufriendo por escenarios que solo existen en nuestra cabeza.
Qué significa la frase de Séneca
La reflexión de Séneca apunta a algo que todos hemos experimentado alguna vez. Tenemos un problema o una preocupación y, antes de saber cómo terminará, nuestra mente empieza a imaginar todo lo que podría salir mal.
Un mensaje que no recibimos, una conversación pendiente o una situación que todavía no sabemos cómo resolver pueden convertirse rápidamente en una cadena de pensamientos negativos. Y mientras más pensamos en ellos, más real parece el problema.
El poder de la imaginación
La Cita del día de Séneca no dice que las preocupaciones sean imaginarias o que los problemas reales no importen. Su mensaje va más allá: advierte que nuestra mente puede hacer que una situación parezca mucho peor de lo que realmente es.
A veces sufrimos dos veces: primero imaginando lo que podría pasar y después enfrentando lo que realmente sucede. Incluso puede ocurrir que aquello que tanto nos preocupaba nunca llegue a ocurrir.
¿Cuántas veces nos preocupamos antes de tiempo?
Pensemos en algo sencillo. Tenemos una entrevista de trabajo y comenzamos a imaginar que nos irá mal, que olvidaremos todo lo que queremos decir o que el entrevistador tendrá una mala impresión de nosotros.
Antes de entrar siquiera a la entrevista, ya estamos viviendo emocionalmente un fracaso que todavía no existe.
Lo mismo puede pasar antes de una conversación difícil, un examen, una decisión importante o cualquier situación cuyo resultado desconocemos.
Aprender a diferenciar los hechos de los pensamientos
Una de las enseñanzas que podemos extraer de Séneca es la importancia de separar lo que realmente está ocurriendo de aquello que creemos que podría ocurrir.
No siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos intentar observar nuestros pensamientos con un poco más de distancia. Preguntarnos qué sabemos con certeza y qué estamos simplemente imaginando puede ayudarnos a reducir preocupaciones innecesarias.
No todo lo que pensamos va a suceder
La mente tiene una particular facilidad para adelantarse a los acontecimientos. Cuando estamos preocupados, suele ser mucho más sencillo imaginar un resultado negativo que uno positivo.
Sin embargo, pensar que algo saldrá mal no aumenta las posibilidades de que ocurra ni nos prepara necesariamente para enfrentarlo. En muchos casos, solo consigue robarnos tranquilidad en el presente.
La frase de Séneca invita precisamente a no convertir cada posibilidad en una certeza.
Una reflexión sobre el presente
El pensamiento estoico de Séneca también pone el foco en el presente. Si pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que podría ocurrir mañana, podemos terminar perdiéndonos lo que está pasando hoy.
Esto no significa ignorar el futuro o dejar de planificar. Significa evitar que la incertidumbre nos impida disfrutar o atender aquello que sí podemos resolver en este momento.
Una frase de Séneca que sigue vigente
Aunque Séneca vivió hace casi dos mil años, su reflexión resulta especialmente actual. Las redes sociales, las noticias y la enorme cantidad de información que recibimos diariamente pueden aumentar nuestra sensación de incertidumbre.
En medio de todo ese ruido, aprender a distinguir entre los hechos y nuestros propios temores puede ser una herramienta valiosa para vivir con mayor tranquilidad.