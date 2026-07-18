La cita del día de hoy pertenece a Séneca, uno de los máximos exponentes del estoicismo y una de las figuras más influyentes de la filosofía clásica. Sus enseñanzas, escritas hace casi dos mil años, siguen siendo una guía para afrontar las dificultades con serenidad y fortalecer el carácter. Con la frase “Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”, Séneca invita a reflexionar sobre cómo nuestros pensamientos pueden generar angustia incluso antes de que los problemas ocurran.

El significado de la frase de Séneca

Cuando Séneca afirma que “Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”, señala que muchas preocupaciones nacen de escenarios que construimos en nuestra mente y que, en muchos casos, nunca llegan a suceder.

El filósofo romano explica que el miedo, la ansiedad y la incertidumbre pueden hacer que anticipemos consecuencias negativas, provocando un sufrimiento mayor que el causado por los hechos reales.

La muerte de Séneca, 1871. Cuadro de Manuel Domínguez Sánchez, de la colección del Museo del Prado, en Madrid. | Crédito: Getty Images / Heritage Images

El estoicismo y el control de los pensamientos

La cita del día de Séneca refleja uno de los principios fundamentales del estoicismo: diferenciar aquello que está bajo nuestro control de lo que no lo está.

Desde esta perspectiva, las personas no pueden evitar que surjan dificultades, pero sí pueden elegir cómo interpretarlas y enfrentarlas. Aprender a controlar los pensamientos ayuda a reducir la preocupación innecesaria y a responder con mayor calma ante los desafíos.

Una reflexión para la vida cotidiana

La enseñanza de Séneca mantiene plena vigencia en la actualidad. Es común preocuparse por una entrevista de trabajo, un examen, una conversación difícil o una decisión importante antes de que ocurran.

Sin embargo, muchas veces esos temores resultan ser más grandes en la imaginación que en la realidad. La frase invita a centrarse en los hechos y evitar que los pensamientos negativos dominen el presente.

La muerte de Séneca publicada en 1493. | Crédito: Crónica de Núremberg

Un mensaje que trasciende el tiempo

Las reflexiones de Séneca continúan siendo estudiadas porque ofrecen herramientas para afrontar la vida con mayor equilibrio emocional. Su filosofía propone aceptar aquello que no puede cambiarse y concentrar la energía en las acciones que sí dependen de cada persona.

Por ello, esta cita sigue siendo una referencia para quienes buscan reducir la ansiedad y desarrollar una mentalidad más serena y resiliente.

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