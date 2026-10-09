Amar a alguien puede convertirse en una de las experiencias más intensas de la vida, pero también en una de las que más nos exponen al dolor. Cuando una persona ocupa un lugar importante en nuestro corazón, su ausencia, sus decisiones o la posibilidad de perderla pueden afectarnos de una manera que difícilmente experimentaríamos con alguien más. Esta vulnerabilidad forma parte de la cita del día de Sigmund Freud, el médico austriaco considerado el padre del psicoanálisis, quien dedicó buena parte de su trabajo a explorar los sentimientos, los deseos y los conflictos que influyen en el comportamiento humano. Su reflexión plantea una pregunta que muchos se han hecho alguna vez: ¿por qué aquello que nos hace felices también puede convertirse en nuestra mayor fuente de sufrimiento?

¿Qué significa la frase de Sigmund Freud?

La cita del día del padre del psicoanálisis invita a reflexionar sobre el amor y la vulnerabilidad. | Crédito: Mag

La frase de Sigmund Freud expresa una de las contradicciones más profundas del amor: cuanto más importante es alguien para nosotros, mayor puede ser el dolor que experimentamos cuando la relación atraviesa dificultades. Amar implica abrir una parte de nuestra vida a otra persona, compartir emociones y construir expectativas que no siempre dependen exclusivamente de nosotros. Esa entrega puede hacernos felices, pero también nos vuelve vulnerables ante el rechazo, la distancia, la incertidumbre o una despedida.

La palabra indefensos no significa que amar sea una debilidad, sino que los sentimientos no siempre pueden controlarse mediante la razón. Podemos intentar protegernos, evitar involucrarnos demasiado o convencernos de que nada nos afectará; sin embargo, cuando establecemos un vínculo profundo, las acciones y decisiones de la otra persona pueden tener un impacto emocional considerable. El amor nos importa precisamente porque aquello que sucede en esa relación tiene un significado especial para nosotros.

Esta reflexión también invita a comprender que el sufrimiento no invalida el amor ni significa que debamos evitarlo. Por el contrario, reconocer nuestra vulnerabilidad puede ayudarnos a construir relaciones más conscientes, expresar lo que sentimos y establecer límites saludables. Amar supone aceptar que no tenemos el control absoluto sobre los demás, pero sí podemos decidir cómo cuidarnos y afrontar las dificultades.

En ese sentido, la frase de Sigmund Freud conserva su fuerza porque recuerda que la posibilidad de sufrir forma parte de los vínculos que consideramos valiosos. No podemos garantizar que una relación nunca nos haga daño, pero podemos aprender a vivir el amor sin renunciar a nuestra identidad, nuestro bienestar emocional ni nuestra capacidad de seguir adelante.

La cita del día de Sigmund Freud nos recuerda que amar profundamente también significa exponernos a heridas que no siempre podemos evitar. | Crédito: christies.com

Más citas de Sigmund Freud

“Un día, en retrospectiva, los años de lucha te parecerán los más hermosos.”

“Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio.”

“La mayoría de la gente no desea realmente la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de la gente le teme a la responsabilidad.”

“Las emociones no expresadas nunca mueren. Se entierran vivas y resurgirán más tarde de formas más desagradables.”

“Quien ama se vuelve humilde. Quienes aman, por así decirlo, han empeñado una parte de su narcisismo.”