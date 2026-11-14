Busto romano de Sófocles, del siglo I d. C., exhibido en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Italia. | Foto por Manuel Cohen vía AFP
Busto romano de Sófocles, del siglo I d. C., exhibido en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Italia. | Foto por Manuel Cohen vía AFP
Oscar Guerrero Tello
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La de Sófocles, uno de los grandes dramaturgos de la antigua Grecia, invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las personas y la importancia de no apresurarse a juzgar a quienes nos rodean. A través de sus palabras, el escritor plantea que conocer el carácter de alguien requiere observar sus acciones, sus decisiones y su comportamiento a lo largo del tiempo.

“Solo el tiempo revela al hombre justo; pero podrías discernir a un hombre malo en un solo día”, escribió Sófocles, en una reflexión que destaca cómo la bondad y la integridad necesitan tiempo para demostrarse, mientras que una conducta deshonesta puede quedar expuesta mucho antes.

La cita del día de Sófocles, invita a pensar antes de juzgar a alguien por sus primeras impresiones. | Crédito: Mag / El Comercio
La cita del día de Sófocles, invita a pensar antes de juzgar a alguien por sus primeras impresiones. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Sófocles sobre la justicia y la naturaleza humana?

La reflexión plantea una diferencia entre las personas que actúan correctamente y aquellas cuyo comportamiento perjudica a los demás. Para Sófocles, reconocer a un hombre justo no es algo que pueda resolverse con una conversación o un encuentro ocasional. Se necesita tiempo para comprobar que sus principios son auténticos y que sus buenas acciones no responden únicamente a una conveniencia.

La justicia, la honestidad y la nobleza se manifiestan mediante una conducta constante. Una persona demuestra quién es cuando cumple sus compromisos, respeta a los demás y mantiene sus valores incluso cuando hacerlo no le ofrece ningún beneficio.

En cambio, una mala actitud puede hacerse evidente en poco tiempo. Un acto de egoísmo, una traición o una mentira pueden revelar aspectos del carácter que una persona intenta ocultar. Sin embargo, esto también invita a actuar con prudencia: un error aislado no necesariamente define toda una vida.

Los trágicos griegos, estudio para «La apoteosis de Homero» (óleo sobre lienzo). De izquierda a derecha: Esquilo, Sófocles y Eurípides. | Foto por Manuel Cohen vía AFP
Los trágicos griegos, estudio para «La apoteosis de Homero» (óleo sobre lienzo). De izquierda a derecha: Esquilo, Sófocles y Eurípides. | Foto por Manuel Cohen vía AFP

Más citas de Sófocles

  • “No tiene sentido lamentarse por lo que ya pasó. ¿Para qué llorar por algo que ya está hecho y no se puede deshacer?"
  • “Mucha sabiduría suele expresarse con pocas palabras.”
  • “Es deber de un buen hombre ayudar a los que sufren desgracias.”
  • “No ocultes nada, porque el tiempo, que todo lo ve y todo lo oye, todo lo revela.”
  • “Lo mejor es vivir con ligereza, sin pensar demasiado.”
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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