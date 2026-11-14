La cita del día de Sófocles, uno de los grandes dramaturgos de la antigua Grecia, invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las personas y la importancia de no apresurarse a juzgar a quienes nos rodean. A través de sus palabras, el escritor plantea que conocer el carácter de alguien requiere observar sus acciones, sus decisiones y su comportamiento a lo largo del tiempo.

“Solo el tiempo revela al hombre justo; pero podrías discernir a un hombre malo en un solo día”, escribió Sófocles, en una reflexión que destaca cómo la bondad y la integridad necesitan tiempo para demostrarse, mientras que una conducta deshonesta puede quedar expuesta mucho antes.

La cita del día de Sófocles, invita a pensar antes de juzgar a alguien por sus primeras impresiones. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Sófocles sobre la justicia y la naturaleza humana?

La reflexión plantea una diferencia entre las personas que actúan correctamente y aquellas cuyo comportamiento perjudica a los demás. Para Sófocles, reconocer a un hombre justo no es algo que pueda resolverse con una conversación o un encuentro ocasional. Se necesita tiempo para comprobar que sus principios son auténticos y que sus buenas acciones no responden únicamente a una conveniencia.

La justicia, la honestidad y la nobleza se manifiestan mediante una conducta constante. Una persona demuestra quién es cuando cumple sus compromisos, respeta a los demás y mantiene sus valores incluso cuando hacerlo no le ofrece ningún beneficio.

En cambio, una mala actitud puede hacerse evidente en poco tiempo. Un acto de egoísmo, una traición o una mentira pueden revelar aspectos del carácter que una persona intenta ocultar. Sin embargo, esto también invita a actuar con prudencia: un error aislado no necesariamente define toda una vida.

Los trágicos griegos, estudio para «La apoteosis de Homero» (óleo sobre lienzo). De izquierda a derecha: Esquilo, Sófocles y Eurípides. | Foto por Manuel Cohen vía AFP

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“No tiene sentido lamentarse por lo que ya pasó. ¿Para qué llorar por algo que ya está hecho y no se puede deshacer?"

“Mucha sabiduría suele expresarse con pocas palabras.”

“Es deber de un buen hombre ayudar a los que sufren desgracias.”

“No ocultes nada, porque el tiempo, que todo lo ve y todo lo oye, todo lo revela.”

“Lo mejor es vivir con ligereza, sin pensar demasiado.”