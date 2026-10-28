El universo está lleno de fenómenos que desafían nuestra intuición y preguntas que la ciencia todavía intenta responder. Desde el comportamiento de las partículas más pequeñas hasta la formación de los agujeros negros, comprender cómo funciona la naturaleza implica aceptar que no todo resulta evidente a primera vista. La cita del día de Stephen Hawking, uno de los físicos teóricos más reconocidos del siglo XX, invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la incertidumbre que acompaña a la búsqueda de explicaciones sobre el universo.

¿Qué significa la frase de Stephen Hawking sobre Dios y los dados?

Stephen Hawking, reconocido físico teórico, investigó los agujeros negros y las leyes fundamentales de la naturaleza. | Crédito: Mag

“Dios no solo juega a los dados, sino que a veces los lanza donde no se pueden ver” utiliza una metáfora para abordar una de las grandes discusiones de la física moderna: si los acontecimientos del universo están determinados por leyes precisas o si existe una dimensión fundamental de incertidumbre en la naturaleza.

La referencia a los dados tiene su origen en una célebre frase de Albert Einstein, quien cuestionó las implicaciones de la mecánica cuántica al afirmar que Dios no juega a los dados. Con esa expresión, Einstein manifestaba sus dudas sobre la idea de que ciertos fenómenos físicos solo pudieran describirse en términos de probabilidades.

La mecánica cuántica, sin embargo, describe el comportamiento de la materia y la energía a escalas microscópicas mediante predicciones probabilísticas. La frase atribuida a Stephen Hawking lleva esa metáfora un paso más allá: sugiere que no solo puede existir incertidumbre en los resultados, sino que también hay aspectos de la realidad que escapan a nuestra observación directa.

La idea central invita a reconocer que la naturaleza puede ser mucho más compleja de lo que nuestros sentidos permiten percibir. Lo que no podemos observar fácilmente no deja de existir ni significa necesariamente que sea imposible de estudiar. La ciencia desarrolla instrumentos, teorías y experimentos para investigar precisamente aquello que permanece fuera de nuestra percepción cotidiana.

La cita del día de Hawking conecta una metáfora sobre los dados con uno de los grandes debates de la física. | Foto por BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Más citas de Stephen Hawking

“Por difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito.”

“El trabajo te da sentido y propósito, y la vida está vacía sin él.”

“Mira las estrellas, no tus pies. Intenta comprender lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Sé curioso.”

“La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio.”

“La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enojado o quejándote.”