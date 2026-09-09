Las relaciones humanas pueden verse afectadas por la manera en que expresamos nuestras emociones y enfrentamos las dificultades cotidianas. Stephen Hawking, reconocido físico británico, dejó una reflexión que invita a pensar en cómo nuestras constantes quejas o el enojo pueden influir en la forma en que los demás se relacionan con nosotros. En esta cita del día, la frase que se le atribuye dice: “La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enojado o quejándote”.

Cita del día de Stephen Hawking

La cita del día de Stephen Hawking destaca la importancia de cuidar nuestras relaciones. | Crédito: Mag

“La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enojado o quejándote”.

Como recordó la revista Inc. al recopilar sus mejores frases, Stephen Hawking plantea una mirada directa sobre la importancia de la actitud personal en las relaciones. El físico sugiere que permanecer constantemente en una posición de enojo o de queja puede terminar alejando a quienes nos rodean.

Más allá de evitar expresar las emociones negativas, la reflexión invita a encontrar un equilibrio. Hablar sobre aquello que preocupa es necesario, pero convertir la queja en una conducta permanente puede dificultar la construcción de vínculos basados en la confianza, la empatía y el interés mutuo.

¿Qué significa la frase de Stephen Hawking?

El mensaje de Stephen Hawking puede interpretarse como una invitación a revisar la manera en que enfrentamos los problemas. Todos podemos atravesar momentos de frustración, enojo o preocupación, pero mantener esas emociones de forma constante puede afectar nuestra convivencia.

La frase también destaca el valor de cultivar una actitud más abierta hacia los demás. Escuchar, conversar y buscar soluciones puede resultar más constructivo que concentrarse únicamente en aquello que salió mal.

En ese sentido, la reflexión no significa que una persona deba ocultar sus problemas o fingir que todo está bien. Más bien, propone evitar que el enojo y las quejas se conviertan en el centro de nuestras relaciones.

La cita del día de Stephen Hawking propone una mirada diferente frente a las dificultades. | Crédito: ANDREW COWIE / AFP / ANDREW COWIE

Más frases de Stephen Hawking

Stephen Hawking dejó numerosas reflexiones relacionadas con la ciencia, el conocimiento, el universo y la capacidad humana para superar obstáculos. Algunas de sus frases más recordadas son:

“Somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella bastante normal. Pero podemos entender el universo. Esto nos hace muy especiales”.

“El éxito en la creación de la IA sería el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Desafortunadamente, también podría ser el último, a menos que aprendamos a evitar los riesgos”.

“La vida sería trágica si no fuese divertida”.

“Mi objetivo es simple. Es la comprensión total del universo, por qué es como es y por qué existe”.

“Aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre”.

“Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, creo que el resultado sería parecido a cuando Cristóbal Colón llegó por primera vez a América, lo que no salió muy bien para los nativos americanos”. (Documental “Into the Universe”, The Discovery Channel, 2010)