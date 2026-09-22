A pesar de su muerte en 2018, Stephen Hawking dejó una huella imborrable en la mente y el corazón de millones de personas en todo el mundo. El físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico no solo destacó por su inteligencia y sus aportes científicos, sino también por su particular forma de entender la vida. Una de sus frases más recordadas es: “La vida sería trágica si no fuera divertida”. ¿Qué quiso decir con ella? A continuación, te lo contamos.

La reflexión de Stephen Hawking sobre la vida: “Sería trágica si no fuera divertida” (Foto: El Comercio MAG)

¿QUÉ SIGNIFICA “LA VIDA SERÍA TRÁGICA SI NO FUERA DIVERTIDA”?

Con esta frase, Hawking planteaba que la vida puede estar marcada por dificultades y pérdidas, pero que el humor ayuda a enfrentar esos momentos sin perder la perspectiva ni la fortaleza. No se trata de negar el dolor, sino de encontrar un respiro incluso en medio de las circunstancias más difíciles.

La interpretación encaja con el valor que Hawking atribuía al humor para no ser reducido a una figura trágica y para afrontar su propia enfermedad.

Por lo tanto, aunque la realidad humana es imperfecta —con enfermedades, frustraciones, errores e injusticias—, podemos encontrar un lado irónico o absurdo en muchas experiencias. Gracias al humor, es posible reconocer esa dureza sin quedar paralizados por ella.

Pese a que reír no convierte algo doloroso en algo bueno, puede ser una forma de resistencia y de conexión con los demás.

En otras palabras, Stephen Hawking sugiere: la vida tiene aspectos trágicos, pero nuestra capacidad de encontrar humor evita que la tragedia sea lo único que vemos.

¿En qué contexto dijo esta frase?

La cita de Hawking: “La vida sería trágica si no fuera divertida” la dijo en una entrevista con The New York Times Magazine publicada en diciembre de 2004, cuando se refirió a cómo conservaba el ánimo tras convivir durante décadas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Su humor particularmente extraordinario, pues contaba sus chistes mediante un sintetizador de voz, fue parte de su personalidad pública. Cómo no recordarlo en producciones como “Los Simpson” y “The Big Bang Theory” y utilizaba un estilo irónico para rechazar que se lo redujera a una figura puramente trágica.