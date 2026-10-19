La cita del día de Stephen Hawking invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y la importancia de tomar decisiones sin dejar que las oportunidades pasen de largo. “Soy muy consciente de lo valioso que es el tiempo. Aprovecha el momento. Actúa ahora” es una frase que recuerda que la vida no se detiene mientras esperamos las condiciones perfectas para cumplir nuestros objetivos. Su mensaje anima a dejar de postergar aquello que consideramos importante y a tomar las riendas de nuestro presente.

El reconocido físico británico dedicó gran parte de su vida a investigar los misterios del universo, pese a enfrentar una enfermedad neurodegenerativa que limitó progresivamente sus movimientos. Su trayectoria demuestra que las dificultades no tienen por qué anular la posibilidad de desarrollar ideas, perseguir intereses y dejar una huella en el mundo. Desde esa perspectiva, sus palabras adquieren una dimensión especial al plantear el tiempo como un recurso que merece ser valorado y aprovechado.

¿Qué significa la frase de Stephen Hawking sobre el valor del tiempo?

La cita del día de Stephen Hawking recuerda por qué el presente merece nuestra atención. | Crédito: Mag

La reflexión de Stephen Hawking plantea que el tiempo es uno de los recursos más valiosos porque no podemos recuperarlo una vez que ha pasado. A diferencia del dinero o de otros bienes materiales, las horas perdidas no pueden acumularse para utilizarlas después. Por eso, la frase propone prestar atención a la manera en que distribuimos nuestros días y a las decisiones que tomamos frente a aquello que realmente nos importa.

La expresión “Aprovecha el momento” invita a reconocer las oportunidades que existen en el presente, en lugar de vivir constantemente pensando en lo que ocurrió o esperando un futuro ideal. Esto no significa actuar de manera impulsiva ni renunciar a la planificación, sino comprender que siempre habrá incertidumbre y que aplazar indefinidamente una decisión también puede tener consecuencias.

La última parte, “Actúa ahora”, refuerza esa idea con un llamado directo a pasar de las intenciones a los hechos. Muchas personas tienen proyectos, conversaciones pendientes o metas que desean alcanzar, pero los postergan por miedo al fracaso, falta de confianza o la creencia de que tendrán más tiempo adelante. La frase recuerda que dar un primer paso, incluso pequeño, puede ser más valioso que permanecer esperando.

La cita del día de Stephen Hawking invita a reflexionar sobre aprovechar el tiempo y actuar sin postergar los objetivos. | Crédito: NIKLAS HALLE'N / AFP

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“Primero, recuerda mirar las estrellas y no tus pies. Segundo, nunca dejes de trabajar. El trabajo te da sentido y propósito, y la vida está vacía sin él. Tercero, si tienes la suerte de encontrar el amor, recuerda que está ahí y no lo dejes escapar.”

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“Los mayores logros de la humanidad se han producido gracias al diálogo, y sus mayores fracasos, por el silencio. No tiene por qué ser así.”