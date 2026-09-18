En medio de las preocupaciones cotidianas, una mirada al cielo puede convertirse en una invitación a detenerse y pensar más allá de lo inmediato. Stephen Hawking, uno de los científicos más reconocidos del siglo XX y XXI, dedicó buena parte de su vida a intentar explicar algunos de los grandes misterios del cosmos. La frase “Mira las estrellas, no tus pies” resume una idea asociada a su manera de entender la ciencia: la curiosidad puede llevarnos a formular preguntas que trascienden nuestra experiencia cotidiana.

Cita del día de Stephen Hawking

La cita del día de Stephen Hawking propone mantener viva la curiosidad por el universo. | Crédito: Mag

La frase propone cambiar la perspectiva. Mirar los pies representa concentrarse únicamente en aquello que ocurre cerca y puede observarse de manera inmediata, mientras que mirar las estrellas simboliza ampliar la mirada y preguntarse por cuestiones mucho más grandes.

La segunda parte de la cita profundiza en esa idea al plantear la necesidad de comprender aquello que observamos y preguntarnos por qué existe el universo. Para Stephen Hawking, preguntas de ese tipo estaban estrechamente relacionadas con la búsqueda científica y con el intento de comprender las leyes que gobiernan el cosmos.

Su trayectoria estuvo marcada precisamente por ese interés. Sus investigaciones sobre los agujeros negros, la cosmología y el origen del universo contribuyeron a acercar conceptos complejos de la física a un público mucho más amplio.

El significado de la frase de Stephen Hawking

Más que una invitación literal a observar el cielo, la cita puede entenderse como una reflexión sobre la curiosidad. Stephen Hawking plantea que mirar más allá de los problemas inmediatos permite formular preguntas diferentes y explorar aquello que todavía no comprendemos.

También contiene una idea vinculada al conocimiento: observar no necesariamente significa entender. Las estrellas, los planetas y las galaxias pueden estar frente a nosotros, pero comprender cómo funcionan requiere preguntas, investigación y disposición para cuestionar lo que creemos saber.

En ese sentido, la frase conecta con una de las ideas que caracterizaron la divulgación científica de Stephen Hawking: el universo puede parecer incomprensible por su magnitud, pero eso no debería impedirnos intentar descubrir cómo funciona.

La cita del día de Stephen Hawking recuerda que siempre podemos hacernos nuevas preguntas. | Crédito: AFP

Más frases de Stephen Hawking

“Si queremos viajar al futuro, solo necesitamos ir rápido. Muy rápido. Y creo que la única manera de lograrlo es yendo al espacio”.

“Creo que no hay preguntas sobre el universo físico que la ciencia no pueda responder”.

“Nos inspira la exploración realizada por personas reales”.

“Para mí es sumamente importante escribir para niños”.

“Mi objetivo es simple. Es comprender completamente el universo, por qué es como es y por qué existe”.

“Quiero saber por qué existe el universo, por qué hay algo más grande que la nada”.

“Los filósofos no se han mantenido al día con los avances modernos de la ciencia, en particular de la física”.