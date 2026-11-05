Enfrentar cada dificultad como si fuera una batalla que debemos ganar puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas y desgastar nuestras energías en situaciones que no siempre merecen nuestros esfuerzos. A veces, avanzar significa actuar con determinación, pero en otras ocasiones lo más inteligente es esperar, analizar las circunstancias y reconocer cuándo conviene dar un paso atrás. La cita del día de Sun Tzu invita a reflexionar sobre el valor de la estrategia, la paciencia y la capacidad de elegir nuestras batallas antes de actuar.

El estratega militar chino, reconocido por su obra El arte de la guerra, desarrolló principios sobre la planificación, el conocimiento y la toma de decisiones que trascendieron el ámbito militar. Sus enseñanzas también se aplican a situaciones cotidianas, desde los desafíos profesionales hasta los conflictos personales, porque destacan la importancia de pensar antes de actuar.

La cita del día de Sun Tzu explica por qué no todas las batallas merecen librarse. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Sun Tzu sobre saber cuándo luchar?

“Quien sabe cuándo puede luchar y cuándo no, saldrá victorioso” plantea que la verdadera inteligencia no consiste en enfrentarse a todos los problemas, sino en reconocer cuáles pueden resolverse y en qué momento conviene hacerlo.

Sun Tzu destaca la importancia de evaluar las circunstancias antes de tomar una decisión. Una persona que conoce sus capacidades, identifica los riesgos y comprende las condiciones de su entorno tiene mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos que alguien que actúa impulsivamente.

Esta reflexión también cuestiona la idea de que retroceder representa necesariamente una derrota. En determinadas situaciones, esperar, cambiar de estrategia o evitar una confrontación puede ser una decisión mucho más conveniente que insistir en una lucha sin posibilidades reales de éxito.

- Sun Tzu y su cita del día invitan a pensar antes de enfrentar los desafíos de la vida. | Foto por VERNON LEWIS GALLERY / STOCKTREK IMAGES VIA AFP

Más citas de Sun Tzu

“El arte supremo de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar.”

“Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo. Mil batallas, mil victorias.”

“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de cien batallas.”

“La invencibilidad reside en la defensa; la posibilidad de victoria, en el ataque.”

“Si estás lejos del enemigo, hazle creer que estás cerca.”