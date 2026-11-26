A lo largo de la vida, muchas situaciones nos colocan frente a desacuerdos, rivalidades y decisiones que parecen exigir una confrontación. Sin embargo, no siempre imponerse significa ganar ni responder a cada provocación representa una muestra de fortaleza. En ocasiones, la inteligencia consiste en observar, anticiparse y encontrar una salida que evite un conflicto mayor. La cita del día de Sun Tzu, reconocido estratega y militar chino, plantea precisamente esta perspectiva y deja una enseñanza que trasciende los campos de batalla para aplicarse también a las relaciones personales, el trabajo y los desafíos cotidianos.

“El arte supremo de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar”, escribió Sun Tzu en El arte de la guerra, una obra clásica sobre estrategia militar que ha mantenido su influencia durante siglos. La reflexión destaca que la victoria más inteligente no necesariamente se consigue mediante la fuerza, sino a través de la planificación, el conocimiento y la capacidad de anticiparse a los movimientos del adversario.

Sun Tzu comparte en su cita del día una reflexión sobre la inteligencia y el poder de la estrategia. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Cuál es el significado de la frase de Sun Tzu?

La enseñanza de Sun Tzu apunta a que la mejor victoria es aquella que permite alcanzar un objetivo sin tener que recurrir a un enfrentamiento directo. Para conseguirlo, es necesario comprender las circunstancias, reconocer las fortalezas y debilidades propias y ajenas, y evaluar las consecuencias de cada decisión antes de actuar.

Esta perspectiva también puede trasladarse a la vida cotidiana. Por ejemplo, ante una discusión, no siempre es necesario responder con la misma intensidad ni demostrar quién tiene la razón. En determinados momentos, mantener la calma, elegir las palabras adecuadas o tomar distancia puede ser una decisión mucho más inteligente que alimentar una confrontación.

La frase también recuerda que la verdadera fortaleza no depende exclusivamente de la fuerza física o de la capacidad de imponerse sobre otros. La paciencia, la inteligencia emocional y la planificación pueden convertirse en herramientas mucho más efectivas para superar situaciones difíciles.

La cita del día de Sun Tzu invita a descubrir cómo evitar conflictos y alcanzar objetivos sin luchar. | Foto por BRIDGEMAN IMAGES VIA AFP

Más citas de Sun Tzu

“Que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando te muevas, cae como un rayo.”

“Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo. Mil batallas, mil victorias.”

“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de cien batallas.”

“Los guerreros victoriosos primero ganan y luego van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados primero van a la guerra y luego buscan la victoria.”

“Sé sumamente sutil, incluso hasta el punto de la indefinición. Sé sumamente misterioso, incluso hasta el punto del silencio. De este modo, podrás dirigir el destino de tu adversario.”