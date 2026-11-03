La cita del día de Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, invita a reflexionar sobre el poder de la confianza personal para alcanzar objetivos. Su mensaje destaca que creer en las propias capacidades es un primer paso para superar obstáculos, afrontar desafíos y avanzar hacia las metas, incluso cuando el camino parece complicado.

La frase “Cree que puedes y ya habrás recorrido la mitad del camino” transmite una idea sencilla, pero poderosa: la actitud con la que enfrentamos una dificultad puede influir en nuestras posibilidades de superarla. Antes de conseguir un resultado, es necesario confiar en que existe la capacidad de intentarlo.

La cita del día de Theodore Roosevelt recuerda que creer en nuestras capacidades es el primer paso hacia el éxito. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Theodore Roosevelt?

La reflexión de Roosevelt plantea que la confianza en uno mismo es una parte fundamental de cualquier proceso de superación. No significa que pensar positivamente garantice el éxito, sino que dudar constantemente de las propias habilidades puede convertirse en un obstáculo antes siquiera de comenzar.

Cuando una persona cree que puede alcanzar una meta, está más dispuesta a tomar decisiones, asumir riesgos y perseverar frente a las dificultades. Esa seguridad también permite aprender de los errores sin interpretarlos como una señal definitiva de fracaso.

La frase invita, además, a cambiar la manera de enfrentar los desafíos cotidianos. En lugar de concentrarse únicamente en los problemas o en la posibilidad de equivocarse, propone dirigir la atención hacia las oportunidades y las acciones que pueden acercarnos al resultado esperado.

1. Theodore Roosevelt protagoniza la cita del día con un mensaje sobre la determinación, la perseverancia y la superación personal. | Foto por BRIDGEMAN IMAGES / BRIDGEMAN IMAGES VIA AFP

Más citas de Theodore Roosevelt

“A nadie le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te importa.”

“Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés.”

“En cualquier momento de decisión, lo mejor que puedes hacer es lo correcto, lo segundo mejor es lo incorrecto y lo peor que puedes hacer es no hacer nada.”

“Los grandes pensamientos solo llegan a la mente reflexiva, pero las grandes acciones llegan a toda la humanidad.”

“Sin duda, el mejor premio que la vida puede ofrecer es la oportunidad de trabajar duro en un trabajo que valga la pena.”