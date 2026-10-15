Hay momentos en los que avanzar parece difícil porque faltan tiempo, dinero, experiencia o las oportunidades que consideramos necesarias para alcanzar una meta. Ante esas circunstancias, es fácil postergar decisiones y convencernos de que podremos empezar cuando todo esté en orden. Sin embargo, la cita del día de Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, propone una perspectiva diferente: “Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés”. Su mensaje recuerda que no siempre es posible controlar las circunstancias, pero sí podemos decidir qué hacer con las posibilidades que tenemos a nuestro alcance.

Cita del día de Theodore Roosevelt: por qué no debes esperar el momento perfecto

La frase de Theodore Roosevelt sobre cómo avanzar con los recursos que tienes. | Crédito: Mag

La frase atribuida a Theodore Roosevelt por la plataforma Goodreads plantea una idea sencilla: no es necesario contar con todas las herramientas ni tener el camino despejado para dar el primer paso. En lugar de concentrarse en aquello que falta, invita a reconocer los recursos disponibles y utilizarlos para avanzar, aunque sea de manera gradual.

Esta reflexión puede aplicarse a diferentes ámbitos de la vida. Una persona que desea cambiar de trabajo, por ejemplo, no necesita tener resuelto todo su futuro profesional para comenzar a actualizar su currículum o aprender una nueva habilidad. Del mismo modo, quien quiere emprender un proyecto puede empezar con una idea pequeña y desarrollarla a medida que adquiere experiencia.

El mensaje también cuestiona la costumbre de esperar hasta sentirse completamente preparado. Aunque planificar es importante, la búsqueda de condiciones ideales puede convertirse en una excusa para aplazar decisiones. En ocasiones, la claridad aparece precisamente cuando empezamos a actuar y descubrimos qué funciona, qué debemos corregir y qué necesitamos aprender.

Esto no significa ignorar las dificultades ni asumir que todo depende de la voluntad individual. Hay obstáculos económicos, sociales y personales que requieren tiempo y apoyo para superarse. La frase propone, más bien, distinguir entre lo que todavía no está a nuestro alcance y aquellas acciones concretas que sí podemos realizar en el presente.

El significado de la frase de Theodore Roosevelt: avanzar con lo que tienes

La expresión “Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés” reúne tres ideas que se complementan. La primera es reconocer los propios límites sin convertirlos automáticamente en una razón para rendirse. La segunda consiste en aprovechar los recursos disponibles, incluso cuando son escasos. La tercera invita a comenzar desde la situación real en la que nos encontramos, en lugar de compararnos constantemente con quienes parecen tener mejores condiciones.

En la práctica, esto supone establecer objetivos alcanzables y concentrarse en el siguiente paso. Si una meta parece demasiado grande, dividirla en tareas más pequeñas puede ayudar a reducir la sensación de bloqueo. Si falta experiencia, aprender y practicar puede ser un comienzo. Y si una oportunidad todavía no llega, prepararse mientras tanto permite aprovecharla mejor cuando aparezca.

La reflexión también invita a cambiar la manera en que medimos nuestros avances. No todos parten del mismo lugar ni cuentan con las mismas oportunidades, por lo que el progreso no siempre se manifiesta en grandes resultados inmediatos. A veces, avanzar significa tomar una decisión pendiente, adquirir un hábito o completar una tarea que parecía difícil.

En ese sentido, la frase no promete resultados instantáneos. Su valor está en recordar que una acción modesta puede ser más útil que una intención que nunca se concreta. Empezar con lo que tenemos no impide aspirar a mejores condiciones; permite construir el camino hacia ellas.

La cita del día de Theodore Roosevelt nos recuerda que siempre podemos dar un primer paso hacia nuestras metas, incluso cuando las circunstancias no son perfectas. | Foto por HO / THE NATIONAL ARCHIVES / AFP

Más citas de Theodore Roosevelt

“Es difícil fracasar, pero es peor no haber intentado nunca tener éxito.”

“Cree que puedes y ya estarás a mitad de camino.”

“A la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa.”

“Cuando estés al límite, haz un nudo y aguanta.”

“El único hombre que nunca comete errores es el hombre que nunca hace nada.”