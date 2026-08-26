Tim Curry, reconocido actor y comediante británico por sus inolvidables personajes en el cine, el teatro y la televisión, falleció hoy, 25 de agosto de 2026, a los 80 años, según informaron varios medios de Estados Unidos. El artista dejó una reflexión sobre la importancia de salir de la rutina y ampliar la mirada: “Siempre que tengas la oportunidad, sal y busca un horizonte. Te abre la mente”. Su partida marca el final de una extensa carrera que dejó personajes inolvidables en la cultura popular.

La frase pertenece a su libro de memorias, Vagabond: A Memoir, publicado en 2024, y resume una de las ideas que marcaron su manera de entender la vida: explorar nuevos lugares y experiencias puede transformar nuestra perspectiva y abrirnos a otras formas de pensar.

La reflexión cobra especial significado tras la muerte del actor, ocurrida el martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años. Según informó TMZ, Curry falleció en su vivienda de Los Ángeles luego de que los servicios de emergencia acudieran por una emergencia médica. Las autoridades indicaron que no se sospecha de ningún acto criminal.

La frase forma parte de Vagabond: A Memoir, el libro en el que Tim Curry repasa momentos de su vida y trayectoria artística. | Crédito: goodreads

¿Quién fue Tim Curry?

Timothy James “Tim” Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra. A lo largo de una carrera de cinco décadas se desempeñó como actor, cantante, comediante y actor de voz, con participaciones tanto en producciones teatrales como cinematográficas y televisivas.

Curry alcanzó la fama internacional al interpretar al extravagante Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show (1975), personaje que ya había representado anteriormente en las versiones teatrales de The Rocky Horror Show. La película se convirtió posteriormente en un fenómeno de culto y consolidó su lugar en la cultura popular.

También fue recordado por interpretar al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King, además de aparecer en películas como Clue, Annie, Home Alone 2: Lost in New York, The Hunt for Red October, Muppet Treasure Island y Scary Movie 2.

Durante su trayectoria recibió tres nominaciones a los premios Tony y una nominación al Emmy. Su carrera se extendió desde finales de los años 60 hasta sus últimos años, aunque sus problemas de salud redujeron progresivamente sus apariciones públicas.

En 2012 sufrió un derrame cerebral que requirió una cirugía cerebral. Según recordó el citad medio, en 2025 Curry había señalado que todavía no podía caminar.

Tim Curry también es recordado por interpretar al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King. | Crédito: Warner Bros

¿Qué significa la frase de Tim Curry?

“Siempre que tengas la oportunidad, sal y busca un horizonte. Te abre la mente” plantea una invitación sencilla: no quedarse encerrado en lo conocido.

Buscar un nuevo horizonte puede significar viajar, conocer personas diferentes, descubrir otras culturas o simplemente abandonar por un momento la rutina cotidiana. Para Curry, esas experiencias podían convertirse en una forma de ampliar la mente y observar la vida desde una perspectiva distinta.

La frase también puede interpretarse como un llamado a mantener la curiosidad. Explorar no necesariamente implica recorrer grandes distancias; muchas veces basta con estar dispuesto a mirar más allá de aquello que ya conocemos.

Así, la reflexión de Tim Curry permanece como una invitación a salir, descubrir y permitir que nuevas experiencias transformen nuestra manera de entender el mundo.