Hay momentos en los que las dificultades parecen poner a prueba todo aquello en lo que creemos. Los planes cambian, las pérdidas duelen y la incertidumbre puede hacer que avanzar parezca más complicado de lo que imaginábamos. Sin embargo, algunas de las experiencias más difíciles también pueden llevarnos a descubrir capacidades que desconocíamos y a comprender qué es verdaderamente importante para nosotros. En ese contexto, la cita del día de Viktor Frankl, filósofo y psiquiatra austríaco, propone una reflexión sobre la relación entre el sufrimiento, la fortaleza y la posibilidad de encontrar un propósito incluso en las circunstancias más adversas.

“Lo que ha de dar luz debe soportar el fuego”, escribió Viktor Frankl en una frase que utiliza una imagen poderosa para explicar que aquello que tiene la capacidad de iluminar también puede atravesar momentos de intensa dificultad. La metáfora no significa que debamos buscar el sufrimiento ni aceptar cualquier situación dolorosa, sino que las experiencias complicadas pueden enseñarnos algo sobre nosotros mismos y ayudarnos a desarrollar una perspectiva diferente de la vida.

La cita del día de Viktor Frankl plantea una forma distinta de entender los obstáculos y el crecimiento personal. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Viktor Frankl “Lo que ha de dar luz debe soportar el fuego”?

La frase presenta el fuego como una representación de las pruebas que aparecen a lo largo de la vida. Así como la luz permite ver en medio de la oscuridad, la fortaleza personal puede ayudarnos a encontrar caminos cuando las circunstancias parecen desfavorables. No obstante, para alcanzar esa claridad, muchas veces es necesario atravesar momentos de incertidumbre, afrontar cambios y aprender de los errores.

Desde esta perspectiva, Frankl plantea una idea que va más allá de la simple resistencia: las dificultades pueden formar parte de un proceso de transformación. Una decepción puede llevarnos a revisar nuestras prioridades; una pérdida puede recordarnos el valor de las personas que nos acompañan, y un fracaso puede mostrarnos que existen otras maneras de alcanzar nuestros objetivos.

Esto no significa que todas las experiencias dolorosas tengan una explicación inmediata o que debamos sentirnos agradecidos por sufrir. Cada persona atraviesa sus circunstancias de manera diferente. El mensaje invita, más bien, a reconocer que incluso en situaciones difíciles podemos conservar cierta capacidad para decidir cómo responder y qué significado dar a lo vivido.

La frase de Viktor Frankl recuerda que incluso las etapas más difíciles pueden enseñarnos a valorar lo esencial y seguir adelante. | Foto por VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO / APA-IMAGES VIA AFP

Más citas de Viktor Frankl

“Una reacción anormal ante una situación anormal es un comportamiento normal.”

“La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y propósito.”

“Nuestra mayor libertad es la libertad de elegir nuestra actitud.”

“El amor es la única manera de comprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad”

“Una vida breve... podría ser tan rica en alegría y amor que podría contener más significado que una vida de ochenta años.”