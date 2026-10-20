La cita del día de Viktor Frankl invita a reflexionar sobre el miedo. | Foto por VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO / APA-IMAGES VIA AFP
La cita del día de Viktor Frankl invita a reflexionar sobre el miedo. | Foto por VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO / APA-IMAGES VIA AFP
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

La de invita a reflexionar sobre la influencia que el miedo puede ejercer en nuestros pensamientos, decisiones y comportamientos. “El miedo hace que se haga realidad aquello a lo que uno teme” es una frase que plantea cómo la preocupación anticipada puede terminar condicionando nuestras acciones y acercándonos, en ocasiones, al resultado que tanto intentamos evitar. Esta reflexión nos recuerda la importancia de reconocer nuestros temores y evitar que limiten las oportunidades que se presentan en el camino.

MIRA TAMBIÉN:

El neurólogo y psiquiatra austríaco abordó a lo largo de su obra la manera en que las personas afrontan las dificultades y encuentran un sentido para seguir adelante. Su reflexión sobre el miedo permite examinar situaciones cotidianas, desde el temor al fracaso hasta la ansiedad que puede surgir antes de una conversación importante, una entrevista de trabajo o un cambio de vida.

¿Qué significa la frase de Viktor Frankl sobre el miedo?

Viktor Frankl explicó cómo los temores pueden condicionar nuestras decisiones. | Crédito: Mag
Viktor Frankl explicó cómo los temores pueden condicionar nuestras decisiones. | Crédito: Mag

La reflexión de Viktor Frankl se relaciona con la posibilidad de que el miedo influya en aquello que hacemos. Cuando una persona teme intensamente equivocarse, puede concentrarse tanto en evitar el error que termina actuando con inseguridad, perdiendo oportunidades o tomando decisiones que perjudican su objetivo.

Por ejemplo, alguien que teme ser rechazado puede evitar expresar sus sentimientos o establecer nuevas relaciones. De esa manera, el temor condiciona su comportamiento y puede contribuir a producir una situación parecida a la que quería evitar: quedarse sin la oportunidad de conectar con otra persona.

Esto no significa que todos los temores terminen convirtiéndose en realidad ni que nuestros pensamientos controlen los acontecimientos. La frase invita, más bien, a reconocer que anticipar constantemente un desenlace negativo puede afectar nuestra conducta y limitar nuestras posibilidades.

La cita del día de Viktor Frankl nos recuerda que afrontar nuestros temores puede abrirnos caminos que la preocupación nos impide ver. | Foto por VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO / APA-IMAGES VIA AFP
La cita del día de Viktor Frankl nos recuerda que afrontar nuestros temores puede abrirnos caminos que la preocupación nos impide ver. | Foto por VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO / APA-IMAGES VIA AFP

Más citas de Viktor Frankl

  • “Cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos.”
  • “Una reacción anormal ante una situación anormal es un comportamiento normal.”
  • “La felicidad no se persigue; debe surgir.”
  • “Si la vida tiene algún sentido, entonces el sufrimiento también debe tenerlo.”
  • “No olvido ninguna buena acción que me hayan hecho, ni guardo rencor por ninguna mala.”
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC