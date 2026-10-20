La cita del día de Viktor Frankl invita a reflexionar sobre la influencia que el miedo puede ejercer en nuestros pensamientos, decisiones y comportamientos. “El miedo hace que se haga realidad aquello a lo que uno teme” es una frase que plantea cómo la preocupación anticipada puede terminar condicionando nuestras acciones y acercándonos, en ocasiones, al resultado que tanto intentamos evitar. Esta reflexión nos recuerda la importancia de reconocer nuestros temores y evitar que limiten las oportunidades que se presentan en el camino.

El neurólogo y psiquiatra austríaco abordó a lo largo de su obra la manera en que las personas afrontan las dificultades y encuentran un sentido para seguir adelante. Su reflexión sobre el miedo permite examinar situaciones cotidianas, desde el temor al fracaso hasta la ansiedad que puede surgir antes de una conversación importante, una entrevista de trabajo o un cambio de vida.

¿Qué significa la frase de Viktor Frankl sobre el miedo?

Viktor Frankl explicó cómo los temores pueden condicionar nuestras decisiones. | Crédito: Mag

La reflexión de Viktor Frankl se relaciona con la posibilidad de que el miedo influya en aquello que hacemos. Cuando una persona teme intensamente equivocarse, puede concentrarse tanto en evitar el error que termina actuando con inseguridad, perdiendo oportunidades o tomando decisiones que perjudican su objetivo.

Por ejemplo, alguien que teme ser rechazado puede evitar expresar sus sentimientos o establecer nuevas relaciones. De esa manera, el temor condiciona su comportamiento y puede contribuir a producir una situación parecida a la que quería evitar: quedarse sin la oportunidad de conectar con otra persona.

Esto no significa que todos los temores terminen convirtiéndose en realidad ni que nuestros pensamientos controlen los acontecimientos. La frase invita, más bien, a reconocer que anticipar constantemente un desenlace negativo puede afectar nuestra conducta y limitar nuestras posibilidades.

La cita del día de Viktor Frankl nos recuerda que afrontar nuestros temores puede abrirnos caminos que la preocupación nos impide ver. | Foto por VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO / APA-IMAGES VIA AFP

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