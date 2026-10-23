Hay momentos en los que las dificultades parecen ocuparlo todo y resulta complicado encontrar una razón para seguir adelante con esperanza. Sin embargo, una reflexión puede cambiar la manera de afrontar los problemas y ayudar a descubrir nuevas motivaciones. La cita del día de Viktor Frankl, filósofo y psiquiatra austríaco, recuerda que el sentido que damos a nuestra existencia puede influir en cómo enfrentamos las circunstancias más difíciles.

¿Qué significa la frase de Viktor Frankl?

Viktor Frankl protagoniza la cita del día con una reflexión sobre cómo afrontar las dificultades. | Crédito: Mag

“La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito”, escribió Viktor Frankl en una reflexión que pone el foco en la importancia de encontrar un motivo para vivir.

La frase no significa que el sufrimiento sea insignificante ni que las personas puedan superar cualquier adversidad con solo cambiar su manera de pensar. Su mensaje apunta a otra cuestión: cuando alguien encuentra un propósito, puede descubrir razones para resistir, adaptarse y continuar, incluso en situaciones que parecen no tener una salida inmediata.

Ese propósito no tiene que ser extraordinario. Puede estar relacionado con la familia, el amor, un proyecto personal, el trabajo, la ayuda a los demás o la posibilidad de construir un futuro diferente. En ocasiones, encontrar sentido consiste en identificar una pequeña razón para levantarse cada día y avanzar paso a paso.

La reflexión también invita a preguntarse qué lugar ocupan las dificultades en nuestra historia. Aunque no siempre es posible controlar lo que sucede, sí podemos explorar cómo responder a determinadas situaciones y qué valores queremos conservar mientras las atravesamos.

La cita del día de Viktor Frankl recuerda la importancia de encontrar un propósito para seguir adelante. | Foto por VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO / APA-IMAGES VIA AFP

Más citas de Viktor Frankl

“Cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos.”

“Una reacción anormal ante una situación anormal es un comportamiento normal.”

“La felicidad no se persigue; debe surgir.”

“Si la vida tiene algún sentido, entonces el sufrimiento también debe tenerlo.”

“No olvido ninguna buena acción que me hayan hecho, ni guardo rencor por ninguna mala.”