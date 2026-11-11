La cita del día de Viktor Frankl invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, los errores que cometemos y las oportunidades que dejamos pasar. A veces, solo cuando miramos hacia atrás comprendemos que pudimos actuar de otra manera. Pero ¿qué pasaría si afrontáramos cada jornada como una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor? El psiquiatra austríaco propone un ejercicio de conciencia que nos recuerda la importancia de vivir con responsabilidad, aprender del pasado y darle valor a cada elección.

¿Cuál es la cita del día de Viktor Frankl?

La cita del día de Viktor Frankl invita a pensar antes de actuar y aprender de los errores. | Crédito: Mag

“Vive como si estuvieras viviendo una segunda vez, y como si la primera vez hubieras actuado mal”.

Esta frase plantea un ejercicio de reflexión: imaginar que tenemos una segunda oportunidad para enfrentar una situación que ya vivimos. La idea no consiste en permanecer atrapados en la culpa por los errores del pasado, sino en reconocer que nuestras decisiones importan y que siempre podemos elegir una respuesta diferente.

Frankl propone mirar cada experiencia con una perspectiva más consciente. Antes de actuar, podemos preguntarnos si estaríamos satisfechos con esa decisión al recordarla en el futuro. De esta manera, la frase se convierte en una invitación a pensar antes de hablar, valorar a quienes nos rodean y aprovechar el tiempo disponible.

Viktor Frankl recuerda que cada día ofrece la posibilidad de corregir nuestros errores y construir una historia diferente. | Foto por VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO / APA-IMAGES VIA AFP

Más citas de Viktor Frankl

“Cuando ya no podemos cambiar una situación, el reto es cambiarnos a nosotros mismos.”

“Cuestionar el sentido de la vida es la expresión más auténtica de la condición humana.”

“Cada vez más personas tienen los medios para vivir, pero carecen de un sentido a su vida.”

“Me atrevo a decir que no hay nada en el mundo que ayude tanto a sobrevivir incluso en las peores condiciones como saber que la vida tiene sentido.”

“La vida puede verse impulsada por metas con la misma certeza con la que puede ser impulsada por motivaciones.”