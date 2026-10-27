La cita del día de Voltaire, escritor y filósofo francés, plantea una reflexión sobre el poder de las ideas y los riesgos de aceptar afirmaciones sin cuestionarlas. En una sociedad donde la información circula con rapidez y las opiniones pueden influir en millones de personas, sus palabras recuerdan la importancia de pensar con criterio propio, distinguir los hechos de las falsedades y reconocer cuándo alguien intenta manipular nuestras creencias. Esta frase cobra especial importancia ante la desinformación y los prejuicios.

¿Qué significa la frase de Voltaire sobre las absurdidades y las atrocidades?

La cita del día de Voltaire invita a reflexionar sobre la manipulación y el pensamiento crítico. | Crédito: Mag

La frase “Quienes pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades” advierte sobre las consecuencias de la manipulación. Su mensaje parte de una idea fundamental: cuando una persona acepta afirmaciones falsas sin examinarlas, puede terminar defendiendo comportamientos que, en otras circunstancias, habría considerado inaceptables.

Voltaire señala así el peligro de renunciar al pensamiento crítico. Las creencias no solo influyen en la manera en que interpretamos el mundo, sino también en las decisiones que tomamos y en la forma en que tratamos a los demás. Cuando el miedo, los prejuicios o la obediencia sustituyen a la razón, una mentira puede convertirse en una justificación para discriminar, perseguir o causar daño.

La reflexión también invita a asumir una responsabilidad individual frente a la información que recibimos. Escuchar distintas perspectivas, comprobar los datos y cuestionar los discursos que apelan al odio son formas de evitar que las ideas falsas condicionen nuestras acciones.

¿Quién fue Voltaire, el escritor detrás de la cita del día?

Voltaire fue el seudónimo de François-Marie Arouet, escritor, historiador y filósofo francés nacido en París en 1694. Se convirtió en una de las figuras más representativas de la Ilustración, un movimiento intelectual que defendió el uso de la razón, el conocimiento y la libertad de pensamiento.

A lo largo de su vida, cuestionó la intolerancia religiosa, los abusos de poder y las restricciones a la libertad de expresión. Sus ensayos, relatos, obras teatrales y escritos filosóficos lo llevaron a enfrentarse con las autoridades de su tiempo, además de convertirlo en una referencia del pensamiento crítico europeo.

La cita del día de Voltaire recuerda que cuestionar la información es clave para evitar la manipulación y sus consecuencias. | Crédito: Grabado de P. Baquoy, a partir de una pintura de Monsiau

Más citas de Voltaire

“Leamos y bailemos; estos dos placeres jamás harán daño al mundo.”

“Juzga a un hombre por sus preguntas, no por sus respuestas.”

“La vida es un naufragio, pero no debemos olvidar cantar en los botes salvavidas.”

“Quienes pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades.”

“Cuanto más leo, más aprendo, más seguro estoy de que no sé nada.”

“El sentido común no es tan común.”