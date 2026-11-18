La cita del día de Winston Churchill, político y ex primer ministro británico, deja una reflexión sobre la humildad, el orgullo y la capacidad de reconocer que otras personas también pueden tener razón. A lo largo de la vida, las convicciones personales pueden impedirnos escuchar opiniones diferentes, incluso cuando contienen argumentos válidos. Su frase invita a dejar de lado la soberbia y comprender que nadie tiene siempre la razón, sin importar cuánto conocimiento o experiencia crea tener.

La cita del día de Winston Churchill deja una lección sobre escuchar a quienes piensan diferente. | Crédito: Mag / El Comercio

Cita del día de Winston Churchill sobre la humildad y la sabiduría

“La mayor lección de la vida es saber que incluso los tontos a veces tienen razón”.

Esta frase plantea una enseñanza sobre la importancia de reconocer los errores propios y no descartar automáticamente las opiniones ajenas. Aunque una persona tenga poca experiencia, se equivoque con frecuencia o piense de manera diferente, eso no significa que nunca pueda expresar una idea acertada.

La reflexión también cuestiona la soberbia intelectual. Creer que siempre tenemos la razón puede impedirnos escuchar argumentos valiosos y aprender de experiencias distintas a las nuestras. Por eso, mantener una actitud abierta resulta fundamental para tomar mejores decisiones y comprender otras perspectivas.

En ese sentido, la frase recuerda que la inteligencia no se demuestra únicamente al defender una postura, sino también al tener la humildad de reconocer cuándo otra persona ha dicho algo cierto.

La cita del día de Winston Churchill nos recuerda que la humildad también consiste en aceptar que podemos aprender de cualquier persona. | Foto por JOHN PARROT / STOCKTREK IMAGES VIA AFP

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