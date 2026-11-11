La cita del día de Winston Churchill invita a reflexionar sobre la importancia de saber expresarnos, pero también de reconocer el valor de escuchar a los demás. En una sociedad donde muchas personas buscan imponer sus opiniones y tener siempre la última palabra, detenerse para prestar atención puede convertirse en un verdadero desafío. El político británico plantea que la valentía no solo consiste en defender nuestras ideas frente a otros, sino también en tener la humildad necesaria para escuchar perspectivas diferentes y aprender de ellas.

¿Cuál es la cita del día de Winston Churchill?

La cita del día de Winston Churchill recuerda que escuchar también es una muestra de valentía. | Crédito: Mag

“Se necesita valentía para levantarse y hablar; también se necesita valentía para sentarse y escuchar”.

Esta frase presenta dos formas de valentía que suelen pasar inadvertidas. La primera está relacionada con atreverse a expresar lo que pensamos, defender nuestras convicciones y tomar la palabra cuando una situación lo requiere. La segunda exige una actitud distinta: guardar silencio, prestar atención y estar dispuestos a comprender lo que otra persona tiene que decir.

Churchill plantea que ambas capacidades son necesarias para construir relaciones más equilibradas. Hablar requiere confianza, pero escuchar demanda paciencia, apertura mental y la disposición de aceptar que no siempre tenemos la razón.

La reflexión también puede aplicarse a la vida familiar, las amistades y el trabajo. En ocasiones, una conversación mejora no cuando alguien encuentra las palabras más contundentes, sino cuando decide escuchar antes de responder.

No basta con expresar nuestras opiniones. Esta frase de Winston Churchill explica por qué debemos aprender a escuchar. | Foto por ROGER-VIOLLET / ROGER-VIOLLET VIA AFP

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“Si estás pasando por un infierno, sigue adelante.”

“La actitud es algo pequeño que marca una gran diferencia.”