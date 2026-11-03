A lo largo de esta serie de notas hemos analizado las reflexiones de grandes pensadores chinos como Confucio y Lao-Tse, cuyas enseñanzas siguen invitando a comprender mejor la vida. Ahora, la cita del día de Zhuangzi propone una nueva mirada sobre la tranquilidad, la aceptación y la importancia de aprender a vivir sin intentar controlar cada acontecimiento.

“Déjate llevar por lo que suceda y libera tu mente: mantén la calma y acepta lo que estés haciendo. Esto es lo máximo”, escribió Zhuangzi en una reflexión que propone soltar las expectativas y evitar que los pensamientos se conviertan en una fuente constante de inquietud.

Zhuangzi, filósofo chino, protagoniza la cita del día con una enseñanza sobre la calma mental. | Crédito: Mag

El mensaje no significa renunciar a los objetivos ni actuar sin responsabilidad. Por el contrario, plantea la importancia de reconocer que no todo depende de nosotros. Hay circunstancias que cambian sin previo aviso y situaciones que escapan de nuestras decisiones. Frente a ellas, conservar la calma permite responder con mayor claridad, en lugar de reaccionar desde el miedo o la frustración.

¿Qué significa la frase de Zhuangzi sobre dejarse llevar por lo que sucede?

La reflexión de Zhuangzi está relacionada con una de las ideas centrales del taoísmo: vivir en armonía con el curso natural de las cosas. Desde esta perspectiva, intentar imponer nuestra voluntad a cada acontecimiento puede generar un desgaste innecesario.

Dejarse llevar no implica permanecer pasivo ante los problemas. Significa comprender cuándo es necesario actuar y cuándo conviene aceptar que una situación no puede modificarse. Esta distinción ayuda a reducir la tensión que producen las expectativas demasiado rígidas.

Asimismo, liberar la mente supone dejar de anticipar constantemente escenarios negativos. En lugar de vivir preocupado por lo que podría ocurrir, el filósofo invita a prestar atención al presente y encontrar equilibrio en las actividades cotidianas.

La cita del día de Zhuangzi recuerda la importancia de dejarse llevar por la vida. | Crédito: asianart.com

Más citas de Zhuangzi

“Porque el sabio mira al espacio y sabe que no hay dimensiones limitadas.”

“Tu vida tiene un límite, pero el conocimiento no. Si usas lo que es limitado para perseguir lo que no tiene límite, estarás en peligro.”

“El sabio sabe que es mejor sentarse a la orilla de un arroyo de montaña remoto que ser emperador del mundo entero.”

“Cuando el corazón está bien, se olvidan los pros y los contras.”

“Valora lo que está dentro de ti y aparta lo que está fuera; porque mucho conocimiento es una maldición.”