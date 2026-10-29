Hay temores que acompañan al ser humano durante toda su existencia, pero pocos resultan tan profundos como el miedo a la muerte y a la incertidumbre que representa. Sin embargo, existe otra preocupación que suele pasar inadvertida: llegar al final de la vida sin haber aprovechado las oportunidades, perseguido los propios sueños o tomado decisiones por temor a equivocarse. La cita del día de Marco Aurelio, emperador romano y uno de los principales representantes del estoicismo, propone mirar la existencia desde otra perspectiva y cuestionar si el verdadero riesgo está en dejar de vivir o en no atreverse a hacerlo plenamente.

¿Qué significa la frase de Marco Aurelio?

La cita del día de Marco Aurelio invita a dejar de postergar los sueños por temor al fracaso. | Crédito: Mag

“No es a la muerte a lo que un hombre debe temer, sino a no empezar nunca a vivir” plantea una reflexión sobre la manera en que enfrentamos el tiempo y nuestras propias decisiones. La frase sugiere que el miedo a perder la vida no debería impedirnos disfrutarla, construir relaciones significativas ni perseguir aquello que consideramos importante.

Desde esta perspectiva, vivir no consiste únicamente en respirar, cumplir obligaciones o avanzar de un día a otro. También implica tomar decisiones, asumir responsabilidades, aprender de los errores y encontrar un propósito que dé sentido a nuestras experiencias.

El temor puede convertirse en un obstáculo cuando lleva a una persona a postergar indefinidamente sus planes. Esperar el momento perfecto para comenzar un proyecto, evitar una conversación necesaria o renunciar a una oportunidad por miedo al fracaso son situaciones en las que la vida puede quedar relegada a un futuro que nunca termina de llegar.

La reflexión atribuida a Marco Aurelio no propone actuar sin pensar ni ignorar los riesgos. Más bien, invita a reconocer que el tiempo es limitado y que ninguna decisión está completamente libre de incertidumbre. En ocasiones, el costo de no intentarlo puede ser mayor que el de cometer un error.

La cita del día de Marco Aurelio nos recuerda que el miedo no debe impedirnos aprovechar las oportunidades que nos ofrece la vida. | Crédito: Equestrian Statue of Marcus Aurelius

Más citas de Marco Aurelio

“La felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos; por lo tanto, cuídalos y procura no albergar ideas que sean incompatibles con la virtud y la razón.”

“Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella.”

“Tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza.”

“Acepta aquello a lo que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo con todo tu corazón.”

“No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre.”