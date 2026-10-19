Santiago comienza este lunes 19 de octubre de 2026 con un pronóstico de chubascos para la tarde y posibilidad de tormentas eléctricas . Según la información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante la mañana se esperan cielos nublados y parcialmente despejados, mientras que las precipitaciones aparecerían durante la segunda mitad del día.

Si necesitas organizar tu regreso del trabajo, retirar a los niños del colegio o salir a realizar trámites, la tarde es el período que conviene vigilar. La referencia de lluvia después de las 14:00 horas corresponde a una estimación de Meteored: no constituye una hora de inicio garantizada para todas las comunas.

¿A qué hora llovería en Santiago hoy, lunes 19 de octubre?

El escenario informado contempla chubascos débiles durante la tarde, que pasarían a ser aislados hacia la noche. La estimación horaria publicada por 24 Horas sitúa su inicio después de las 14:00 y un posible aumento alrededor de las 16:00. Es importante distinguir esa referencia del pronóstico general atribuido a Meteorología, que identifica la tarde como el período de precipitaciones.

Período del lunes Condición prevista Referencia para organizarte Mañana Cielo nublado y parcialmente despejado No interpretar los claros como garantía de una tarde seca. Tarde Chubascos débiles y posibilidad de tormenta eléctrica Revisar la actualización antes de salir. Después de las 14:00 Posible inicio de precipitaciones según Meteored Considerar el horario como orientativo. Noche Chubascos aislados Comprobar las condiciones para el regreso.

Para el centro de Santiago, ese reporte señala una temperatura máxima de 25 °C. Se trata de una previsión para una zona de referencia, no de una temperatura idéntica para toda la Región Metropolitana.

¿Cuánta lluvia podría caer y qué muestran los datos oficiales?

El meteograma de Pudahuel publicado por los Servicios Climáticos de la DMC, con fecha de generación del 19 de octubre, muestra cantidades pequeñas de precipitación para distintos intervalos. La herramienta utiliza el modelo Weather Research and Forecasting, conocido como WRF, y entrega una proyección para una estación específica.

Ese alcance importa: un dato de Pudahuel no permite asignar automáticamente el mismo acumulado a Santiago Centro, La Florida o las comunas precordilleranas. Tampoco debe confundirse una salida de modelo con un registro de agua que ya cayó. La página consultada identifica expresamente sus valores como un pronóstico a cinco días.

Dato consultado Información disponible Cómo interpretarlo Estación Pudahuel Santiago, código 330021 Referencia localizada, no un total regional. Generación de datos 19 de octubre de 2026, 05:00 horas Identifica la fecha de la salida consultada. Modelo utilizado WRF Corresponde a una simulación del tiempo. Precipitación proyectada Valores bajos en los intervalos mostrados No demuestra un episodio torrencial generalizado.

Con esta información, lo responsable es hablar de chubascos, sin presentar como confirmado un acumulado único para toda la capital ni asegurar lluvias torrenciales. El reporte consultado describe precipitaciones débiles durante la tarde y aisladas por la noche.

¿Se esperan tormentas eléctricas o lluvias torrenciales?

La posibilidad de tormenta eléctrica aparece en el pronóstico difundido para la tarde del lunes. Sin embargo, una posibilidad no equivale a una confirmación de que el fenómeno ocurrirá sobre tu comuna o a una hora exacta. El reporte tampoco permite afirmar que toda la ciudad enfrentará precipitaciones torrenciales.

La distinción es especialmente importante al revisar titulares o mensajes compartidos por redes sociales: el escenario descrito para esta jornada es de chubascos débiles, con posible actividad eléctrica, y no una confirmación de lluvia intensa generalizada.

Para conocer las condiciones meteorológicas y las alertas vigentes, SENAPRED recomienda seguir la información de Meteorología y de sus propios canales oficiales. En sectores de precordillera, laderas o quebradas, también pide evitar ubicarse en cauces y desembocaduras por donde podrían pasar aluviones. Esta es una recomendación preventiva, no la confirmación de un aluvión para hoy.

¿Cómo desplazarte con seguridad si llueve en Santiago?

Si las precipitaciones generan acumulación de agua, SENAPRED recomienda no circular por calles, caminos o pasos bajo nivel inundados. Para quienes conducen, indica reducir la velocidad y mantener una conducción segura y responsable.

Estas son las precauciones principales:

No cruces sectores anegados en vehículo, aunque parezcan transitables.

Si estás cerca de un río, canal o quebrada y observas una crecida o desborde, aléjate hacia zonas de mayor altura.

Evita permanecer en quebradas y desembocaduras de sectores precordilleranos.

Si las autoridades ordenan evacuar, sigue las indicaciones y dirígete a los puntos de encuentro definidos.

Antes de iniciar un desplazamiento hacia la precordillera, revisa las condiciones del tiempo y las alertas oficiales, tal como recomienda SENAPRED.