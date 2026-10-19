El Gobierno anunció tres perímetros de seguridad en sectores de Las Condes, Puente Alto y Talagante ante el riesgo de inundaciones y remociones en masa asociado al sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana. La medida busca restringir la circulación y reducir la presencia de personas ajenas a las áreas expuestas; no constituye un toque de queda.

Los sectores identificados son la zona de influencia del último aluvión en Las Condes, las inmediaciones de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos en Puente Alto, y un área de la ribera del río en Talagante. En este último punto, aproximadamente 100 viviendas presentan una alta probabilidad de resultar afectadas, según informó el ministro Claudio Alvarado.

Si vives cerca de estos lugares, es importante distinguir el anuncio de la medida de sus condiciones de aplicación: la información consultada señala que los detalles serían comunicados este lunes por la Delegación Presidencial Regional, en coordinación con Carabineros. No entrega un listado de calles, horarios ni accesos autorizados.

¿Dónde estarán los perímetros de seguridad en Las Condes, Puente Alto y Talagante?

La decisión se apoya en informes técnicos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) , que identificaron sectores expuestos a posibles emergencias. Los perímetros corresponden a áreas específicas, no a la totalidad de las tres comunas.

Comuna Sector anunciado Riesgo o antecedente informado Las Condes Zona de influencia del último aluvión Alta posibilidad de remociones en masa ante las condiciones meteorológicas previstas. Puente Alto Inmediaciones de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos Sector incluido entre las áreas expuestas identificadas para establecer restricciones preventivas. Talagante Sector de la ribera del río Aproximadamente 100 viviendas con alta probabilidad de afectación por el sistema frontal.

Fuente: anuncio del Gobierno recogido por CNN Chile. La información no incluye la delimitación mediante calles o coordenadas.

¿Qué significa un perímetro de seguridad y cómo afecta la circulación?

Según explicó Alvarado, el objetivo es limitar la circulación en las zonas de riesgo y disminuir la presencia de personas que no necesitan permanecer allí. La medida busca resguardar a la población ante posibles inundaciones y movimientos de material. No debe interpretarse como una restricción general para todos los habitantes de Las Condes, Puente Alto o Talagante.

Tampoco equivale, por sí sola, a una orden de evacuación. El anuncio consultado describe restricciones de circulación, pero no establece una evacuación general de los tres sectores. Si posteriormente las autoridades ordenan evacuar un área determinada, esa instrucción debe cumplirse de inmediato.

Pregunta de los vecinos Qué está confirmado ¿Es un toque de queda? No. La autoridad descartó esa interpretación. ¿Abarca toda la comuna? No. Se anunciaron sectores específicos. ¿Se conocen todas las calles restringidas? La nota consultada no entrega ese detalle. ¿Quién informará la implementación? La Delegación Presidencial Regional, en coordinación con Carabineros.

¿Qué hacer si vives cerca de una ribera, quebrada o zona de riesgo?

Las recomendaciones cambian según el peligro. Frente a una crecida o desborde, SENAPRED indica alejarse de ríos, quebradas, canales, lagos y lagunas hacia zonas de mayor altura . También recomienda evitar acciones temerarias, como cruzar puentes o pasarelas sobre cursos de agua desbordados.

Si tu sector está expuesto a aluviones, no permanezcas en quebradas, desembocaduras, puentes o badenes por donde podría desplazarse el material. Si debes evacuar, dirígete a los puntos de encuentro definidos por la autoridad; si no existen, aléjate de ríos, esteros y quebradas.

Ten presentes estas acciones:

Ante una orden de evacuación, sal inmediatamente y sigue las indicaciones oficiales.

Si conduces y encuentras un área afectada por un aluvión, no intentes cruzarla: aléjate del lugar.

Si una inundación impide evacuar tu vivienda, abandona los pisos bajos y busca pisos superiores o estructuras elevadas.

Después de un aluvión, regresa únicamente cuando las autoridades indiquen que es seguro.

¿Qué información falta confirmar antes de desplazarte?

El anuncio identifica las comunas y los sectores generales, pero deja pendientes detalles esenciales para organizar un recorrido: límites exactos, puntos de control, horarios, condiciones de ingreso y eventuales desvíos. La Delegación Presidencial Regional y Carabineros fueron señalados como responsables de informar la implementación.

Antes de salir, comprueba que la actualización corresponda a tu sector y diferencia tres instrucciones distintas: restricción de circulación, cierre de un acceso y evacuación. La noticia consultada confirma el anuncio de los perímetros; no permite dar por establecidos controles, calles cerradas o permisos que todavía no aparecen detallados.