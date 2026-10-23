Los temblores en Chile hoy, viernes 23 de octubre de 2026, incluyen dos sismos registrados durante la madrugada cerca de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Según el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el primero ocurrió a las 00:59 horas, con magnitud 4,1, epicentro a 3 kilómetros al sur de la localidad y 50 kilómetros de profundidad. Dos minutos después, a las 01:01 horas, se registró otro movimiento de magnitud 4,0, ubicado a 4 kilómetros al sureste de La Higuera y a 46 kilómetros de profundidad. Los horarios corresponden a la hora local informada por el organismo.
Para consultar el último sismo en Chile, revisa los reportes oficiales del CSN y comprueba la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.
Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, viernes 23 de octubre
Los últimos sismos en Chile hoy, viernes 23 de octubre de 2026, se podrán consultar en este reporte con información del Centro Sismológico Nacional (CSN). Revisa la hora local de cada temblor, su magnitud, profundidad y ubicación, según los registros publicados por el organismo. Estos datos permiten conocer dónde ocurrió cada movimiento y distinguir los eventos reportados como percibidos por la población.
El reporte se actualizará a medida que el CSN publique nuevos registros. La inclusión de un sismo en el listado no implica que haya sido sentido por la población.
Temblor en Chile hoy, miércoles 21 de octubre
Hora local: 17:23:42 21/10/2026
Hora UTC: 20:23:42 21/10/2026
Magnitud: 3.0 MLv
Ubicación: 47 km al NE de Tacna
Profundidad: 136 km
Coordenadas: latitud -17.63, longitud -70.08
Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, miércoles 21 de octubre
Hora local: 15:40:46 21/10/2026
Hora UTC: 18:40:46 21/10/2026
Magnitud: 2.6 MLv
Ubicación: 33 km al O de Ollagüe
Profundidad: 124 km
Coordenadas: latitud -21.32, longitud -68.55
Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, miércoles 21 de octubre
Hora local: 13:28:20 21/10/2026
Hora UTC: 16:28:20 21/10/2026
Magnitud: 3.0 MLv
Ubicación: 91 km al NE de Socaire
Profundidad: 234 km
Coordenadas: latitud -23.16, longitud -67.13
Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, miércoles 21 de octubre
Hora local: 08:46:18 21/10/2026
Hora UTC: 11:46:18 21/10/2026
Magnitud: 2.7 MLv
Ubicación: 34 km al E de Calama
Profundidad: 129 km
Coordenadas: latitud -22.40, longitud -68.60
Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 2,5 al sur de Mina Collahuasi hoy, miércoles 21 de octubre
Un sismo de magnitud 2,5 Mlv fue registrado a las 7:04:39 a. m. de este miércoles, con epicentro a 33 kilómetros al sur de Mina Collahuasi, en el norte de Chile. De acuerdo con la ficha del Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una profundidad de 118 kilómetros. La información disponible en el reporte identifica la ubicación y los parámetros del evento, pero no permite establecer por sí sola si fue percibido por la población o si ocasionó daños.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora local: 7:04:39 a. m.
- Magnitud: 2,5 Mlv.
- Ubicación: 33 km al sur de Mina Collahuasi.
- Profundidad: 118 km.
- Coordenadas: latitud -21.103, longitud -68.768.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 2,9 al noroeste de Victoria hoy, miércoles 21 de octubre
Un movimiento telúrico de magnitud 2,9 Mlv fue reportado a las 4:49:33 a. m., con una localización situada a 26 kilómetros al noroeste de Victoria, en el sur de Chile. El evento alcanzó una profundidad de 63 kilómetros, según los datos publicados por el CSN. El registro incluye las coordenadas del epicentro, aunque la información proporcionada no especifica si el temblor fue sentido en localidades cercanas.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora local: 4:49:33 a. m.
- Magnitud: 2,9 Mlv.
- Ubicación: 26 km al noroeste de Victoria.
- Profundidad: 63 km.
- Coordenadas: latitud -38.025, longitud -72.456.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 3,5 al noreste de San Pedro de Atacama hoy, miércoles 21 de octubre
El CSN reportó un sismo de magnitud 3,5 Mlv a las 4:44:40 a. m. de este miércoles, ubicado a 72 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama, en el norte chileno. El movimiento tuvo una profundidad de 169 kilómetros, de acuerdo con la ficha oficial. Estos parámetros permiten identificar la localización y las características del evento, sin que el registro aportado confirme posibles efectos en la superficie.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora local: 4:44:40 a. m.
- Magnitud: 3,5 Mlv.
- Ubicación: 72 km al noreste de San Pedro de Atacama.
- Profundidad: 169 km.
- Coordenadas: latitud -22.355, longitud -67.861.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Sismo de magnitud 3,4 al sur de Ilo hoy, miércoles 21 de octubre
Un sismo de magnitud 3,4 Mlv fue registrado a las 4:16:23 a. m., con epicentro a 86 kilómetros al sur de Ilo, Perú. El reporte del CSN consigna una profundidad de 19 kilómetros y coordenadas de latitud -18.414 y longitud -71.432. Aunque el registro forma parte de los datos entregados para esta actualización, la ubicación indicada corresponde a una zona frente a la costa peruana, por lo que no debe presentarse como un epicentro dentro del territorio continental chileno.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora local indicada en el reporte: 4:16:23 a. m.
- Magnitud: 3,4 Mlv.
- Ubicación: 86 km al sur de Ilo, Perú.
- Profundidad: 19 km.
- Coordenadas: latitud -18.414, longitud -71.432.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Sismo de magnitud 3,8 al oeste de San Antonio de los Cobres hoy, miércoles 21 de octubre
El registro más antiguo de la lista corresponde a un sismo de magnitud 3,8 Mlv, reportado a las 2:51:15 a. m. y localizado a 86 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina. El evento tuvo una profundidad de 190 kilómetros, según los datos del Centro Sismológico Nacional. Al igual que en el caso anterior, la ubicación consignada corresponde a territorio argentino y no debe atribuirse directamente a una localidad chilena.
- Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.
- Hora local indicada en el reporte: 2:51:15 a. m.
- Magnitud: 3,8 Mlv.
- Ubicación: 86 km al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina.
- Profundidad: 190 km.
- Coordenadas: latitud -24.168, longitud -67.163.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Pichidanqui
- Referencia: 31 km al O de Pichidangui
- Hora local 17:44:39 20/10/2026
- Hora UTC: 20:44:39 20/10/2026
- Latitud: -32.23
- Longitud: -71.84
- Profundidad: 24 km
- Magnitud: 2.6 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Chile hoy: hora, magnitud, profundidad y epicentro
Para conocer cómo se distribuye la actividad sísmica a lo largo del país, la siguiente tabla reunirá los eventos reportados por el CSN durante la jornada. Los datos se organizarán por hora local, ubicación de referencia del epicentro, magnitud y profundidad, cuatro indicadores que permiten distinguir las características de cada movimiento.
|Fecha
|Hora local
|Lugar
|Profundidad
|Magnitud
|23/10/2026
|12:22:20
|58 km al SE de Socaire
|226 km
|3.6
|23/10/2026
|12:16:21
|62 km al SE de Socaire
|218 km
|3.7
|23/10/2026
|11:46:13
|127 km al SE de Copiapó
|100 km
|2.5
|23/10/2026
|11:35:02
|29 km al NO de Antofagasta
|24 km
|3.1
|23/10/2026
|10:25:55
|149 km al SE de Copiapó
|112 km
|2.8
|23/10/2026
|10:17:14
|56 km al SO de Mina Collahuasi
|104 km
|2.8
|23/10/2026
|09:05:15
|51 km al SE de Socaire
|203 km
|2.9
|23/10/2026
|08:33:47
|94 km al SE de Ollagüe
|216 km
|3.4
|23/10/2026
|07:54:27
|23 km al E de Tacna
|119 km
|2.5
|23/10/2026
|07:54:09
|54 km al SO de Mina Collahuasi
|123 km
|3.6
|23/10/2026
|06:45:41
|67 km al S de Copiapó
|91 km
|2.8
|23/10/2026
|06:30:05
|75 km al SO de Ollagüe
|121 km
|2.6
Importante: este reporte se actualizará con la información disponible del Centro Sismológico Nacional. La tabla no representa necesariamente todos los sismos ocurridos durante el día y puede cambiar conforme se publiquen nuevos registros o se revisen los datos preliminares. Para consultar los detalles de cada evento, visita el catálogo oficial del CSN.
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
La actividad sísmica en Chile se debe principalmente a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana: un proceso en el que una placa tectónica se hunde por debajo de la otra. Este movimiento acumula tensión en la zona de contacto entre ambas placas. Cuando esa tensión supera la resistencia de las rocas, se produce una ruptura y la energía se libera en forma de ondas sísmicas, que generan los temblores.
Este proceso es clave para entender por qué tiembla en Chile y por qué el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Las rupturas en la zona de contacto entre las placas, especialmente en el margen costero, pueden originar sismos de gran energía. Sin embargo, no todos los temblores que se registran en el territorio chileno tienen el mismo origen ni alcanzan la misma magnitud.Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.
¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?
La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.
Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:
- Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.
- Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.
- Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.
- Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.
- La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.
- Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.
- Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.
- Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.
Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico
La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.
|Fecha
|Hora local
|Lugar
|Profundidad
|Magnitud
|23/10/2026
|12:22:20
|58 km al SE de Socaire
|226 km
|3.6
|23/10/2026
|12:16:21
|62 km al SE de Socaire
|218 km
|3.7
|23/10/2026
|11:46:13
|127 km al SE de Copiapó
|100 km
|2.5
|23/10/2026
|11:35:02
|29 km al NO de Antofagasta
|24 km
|3.1
|23/10/2026
|10:25:55
|149 km al SE de Copiapó
|112 km
|2.8
|23/10/2026
|10:17:14
|56 km al SO de Mina Collahuasi
|104 km
|2.8
|23/10/2026
|09:05:15
|51 km al SE de Socaire
|203 km
|2.9
|23/10/2026
|08:33:47
|94 km al SE de Ollagüe
|216 km
|3.4
|23/10/2026
|07:54:27
|23 km al E de Tacna
|119 km
|2.5
|23/10/2026
|07:54:09
|54 km al SO de Mina Collahuasi
|123 km
|3.6
|23/10/2026
|06:45:41
|67 km al S de Copiapó
|91 km
|2.8
|23/10/2026
|06:30:05
|75 km al SO de Ollagüe
|121 km
|2.6
¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.
Antes de un sismo
- Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.
- Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.
- Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.
- Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.
- Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.
Durante el movimiento telúrico
- Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.
- No utilices ascensores mientras dure la emergencia.
Después del temblor
- Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.
- Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.
- Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.
- Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.
Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.
¿Se pueden predecir los sismos con la tecnología actual?
No se pueden predecir fecha, lugar y magnitud exactos de un sismo. Solo se pueden hacer estimaciones estadísticas de probabilidad a largo plazo en determinadas zonas.