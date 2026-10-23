Los temblores en Chile hoy, viernes 23 de octubre de 2026, incluyen dos sismos registrados durante la madrugada cerca de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Según el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el primero ocurrió a las 00:59 horas, con magnitud 4,1, epicentro a 3 kilómetros al sur de la localidad y 50 kilómetros de profundidad. Dos minutos después, a las 01:01 horas, se registró otro movimiento de magnitud 4,0, ubicado a 4 kilómetros al sureste de La Higuera y a 46 kilómetros de profundidad. Los horarios corresponden a la hora local informada por el organismo.

Para consultar el último sismo en Chile, revisa los reportes oficiales del CSN y comprueba la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, viernes 23 de octubre

Los últimos sismos en Chile hoy, viernes 23 de octubre de 2026, se podrán consultar en este reporte con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) . Revisa la hora local de cada temblor, su magnitud, profundidad y ubicación, según los registros publicados por el organismo. Estos datos permiten conocer dónde ocurrió cada movimiento y distinguir los eventos reportados como percibidos por la población.

El reporte se actualizará a medida que el CSN publique nuevos registros. La inclusión de un sismo en el listado no implica que haya sido sentido por la población.

Temblor en Chile hoy: hora, magnitud, profundidad y epicentro

Para conocer cómo se distribuye la actividad sísmica a lo largo del país, la siguiente tabla reunirá los eventos reportados por el CSN durante la jornada. Los datos se organizarán por hora local, ubicación de referencia del epicentro, magnitud y profundidad, cuatro indicadores que permiten distinguir las características de cada movimiento.

Fecha Hora local Lugar Profundidad Magnitud 23/10/2026 12:22:20 58 km al SE de Socaire 226 km 3.6 23/10/2026 12:16:21 62 km al SE de Socaire 218 km 3.7 23/10/2026 11:46:13 127 km al SE de Copiapó 100 km 2.5 23/10/2026 11:35:02 29 km al NO de Antofagasta 24 km 3.1 23/10/2026 10:25:55 149 km al SE de Copiapó 112 km 2.8 23/10/2026 10:17:14 56 km al SO de Mina Collahuasi 104 km 2.8 23/10/2026 09:05:15 51 km al SE de Socaire 203 km 2.9 23/10/2026 08:33:47 94 km al SE de Ollagüe 216 km 3.4 23/10/2026 07:54:27 23 km al E de Tacna 119 km 2.5 23/10/2026 07:54:09 54 km al SO de Mina Collahuasi 123 km 3.6 23/10/2026 06:45:41 67 km al S de Copiapó 91 km 2.8 23/10/2026 06:30:05 75 km al SO de Ollagüe 121 km 2.6

Importante: este reporte se actualizará con la información disponible del Centro Sismológico Nacional. La tabla no representa necesariamente todos los sismos ocurridos durante el día y puede cambiar conforme se publiquen nuevos registros o se revisen los datos preliminares. Para consultar los detalles de cada evento, visita el catálogo oficial del CSN.

¿Por qué tiembla tanto en Chile?

La actividad sísmica en Chile se debe principalmente a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana: un proceso en el que una placa tectónica se hunde por debajo de la otra. Este movimiento acumula tensión en la zona de contacto entre ambas placas. Cuando esa tensión supera la resistencia de las rocas, se produce una ruptura y la energía se libera en forma de ondas sísmicas, que generan los temblores.

Este proceso es clave para entender por qué tiembla en Chile y por qué el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Las rupturas en la zona de contacto entre las placas, especialmente en el margen costero, pueden originar sismos de gran energía. Sin embargo, no todos los temblores que se registran en el territorio chileno tienen el mismo origen ni alcanzan la misma magnitud.Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.

¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?

La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.

Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:

Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.

en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción. Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.

localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente. Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.

en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental. Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.

en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica. La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.

en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental. Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.

en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales. Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.

en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera. Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.

Chile presenta una importante actividad sísmica desde Arica e Iquique, en el norte, hasta Concepción y Puerto Montt, en el sur. La interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana explica buena parte de los movimientos telúricos registrados a lo largo del territorio. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico

La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.

Fecha Hora local Lugar Profundidad Magnitud 23/10/2026 12:22:20 58 km al SE de Socaire 226 km 3.6 23/10/2026 12:16:21 62 km al SE de Socaire 218 km 3.7 23/10/2026 11:46:13 127 km al SE de Copiapó 100 km 2.5 23/10/2026 11:35:02 29 km al NO de Antofagasta 24 km 3.1 23/10/2026 10:25:55 149 km al SE de Copiapó 112 km 2.8 23/10/2026 10:17:14 56 km al SO de Mina Collahuasi 104 km 2.8 23/10/2026 09:05:15 51 km al SE de Socaire 203 km 2.9 23/10/2026 08:33:47 94 km al SE de Ollagüe 216 km 3.4 23/10/2026 07:54:27 23 km al E de Tacna 119 km 2.5 23/10/2026 07:54:09 54 km al SO de Mina Collahuasi 123 km 3.6 23/10/2026 06:45:41 67 km al S de Copiapó 91 km 2.8 23/10/2026 06:30:05 75 km al SO de Ollagüe 121 km 2.6

La magnitud de un sismo mide la energía liberada en su origen. Sus posibles efectos dependen también de la profundidad, la distancia al epicentro, las características del terreno y la resistencia de las construcciones. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.

Antes de un sismo

Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.

Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.

Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.

Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.

Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.

Durante el movimiento telúrico

Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.

Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.

No utilices ascensores mientras dure la emergencia.

Después del temblor

Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.

Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.

Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.

Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.

Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.

Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.