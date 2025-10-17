El boxeo amateur de influencers regresa a Latinoamérica con ‘Stream Fighters 4’, la nueva edición de la velada de combates que se muda a Bogotá, Colombia, tras el éxito internacional de eventos similares. Este espectáculo pionero fusiona el entretenimiento digital con el deporte de contacto, siguiendo el formato de la aclamada ‘La Velada del Año’ de Ibai Llanos. El evento reúne a destacadas figuras y creadores de contenido que subirán al cuadrilátero frente a millones de espectadores, replicando el fenómeno viral de Supernova Strikers.

La gran atracción de esta edición es el debut de la popular popular modelo, empresaria y creadora de contenido mexicana, Karely Ruiz, quien se enfrentará a la influencer colombiana Karina García en un esperado combate. Desde su primera edición en 2022, ‘Stream Fighters’ ha capturado a la audiencia joven al capitalizar las rivalidades virales. El interés por ver a estas figuras de la farándula colombiana y creadoras de contenido competir en peleas reales promete llevar la audiencia a nuevos récords.

El evento ‘Stream Fighters 4’ se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, con inicio programado a partir de las 4:00 p.m. (ET). Los organizadores esperan una gran afluencia de público, y millones de usuarios en todo el mundo se conectarán para presenciar el show. La transmisión será EN VIVO y GRATIS a través de los canales oficiales de WestCol, el reconocido creador de contenido colombiano y anfitrión del evento, además de otras plataformas de streaming clave.

A pesar del enfoque en el entretenimiento, los combates de ‘Stream Fighters 4’ estarán regidos por estrictas normas de seguridad, al ser boxeo amateur supervisado. Los participantes han recibido entrenamiento profesional y contarán con supervisión médica constante. Las peleas se desarrollarán en rondas de tres minutos, con sus respectivos descansos, priorizando la seguridad personal de los streamers en todo momento.

Stream Fighters 4 se lleva a cabo el sábado 18 de octubre de 2025 desde el Coliseo Medplus de Bogotá, con capacidad para 24 mil espectadores. | Crédito: @stream_fighters / Instagram

Horarios del Stream Fighters 4 en USA, Colombia y México

PAÍS / REGIÓN FECHA HORA Estados Unidos (Washington, D.C.) Sábado, 18 de octubre de 2025 4pm ET / 12pm PT Colombia (Bogotá) Sábado, 18 de octubre de 2025 3:00 pm México (Ciudad de México - CDMX) Sábado, 18 de octubre de 2025 2:00 pm

El inicio de los combates puede variar según la duración de los ringwalks de los participantes.

La velada del Stream Fighters 4 incluye varios enfrentamientos entre creadores de contenido de distintos países de América Latina. | Crédito: @stream_fighters / Instagram

¿Dónde ver Stream Fighters 4 EN VIVO en USA, Colombia y México?

El Stream Fighters se transmite única y exclusivamente por Kick, plataforma de streaming disponible a nivel global. No requiere de pagos de suscripción ya que podrás acceder al evento en vivo de forma gratuita simplemente con ingresar al al canal de Westcol, creador de contenido colombiano y organizador del evento.

Cartelera oficial de Stream Fighters 4

Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristorata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)