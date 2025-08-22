El partido Xolos de Tijuana vs. Chivas de Guadalajara será uno de los más atractivos de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo se disputará en el Estadio Caliente este viernes 22 de agosto, con dos equipos que llegan en momentos distintos pero con la necesidad de sumar puntos.

El conjunto fronterizo acumula tres partidos sin conocer la derrota en la liga, demostrando solidez en casa y confianza en su juego. Por su parte, el cuadro rojiblanco vive un presente más complicado, ya que no gana desde la Jornada 3, cuando logró remontar ante Atlético de San Luis.

Este enfrentamiento promete emociones fuertes, con Tijuana intentando aprovechar su localía y unas Chivas que buscan cortar una racha negativa. A continuación, te contamos dónde y cómo ver el duelo EN VIVO por Caliente TV y otras opciones disponibles.

Chivas visita a Xolos en la Jornada 6 del Apertura 2025. Mira el partido EN VIVO por Caliente TV y disfruta la transmisión online del fútbol mexicano. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Xolos de Tijuana vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO?

El partido entre Xolos vs. Chivas podrá disfrutarse este viernes 22 de agosto desde el Estadio Caliente de Tijuana. El duelo está programado para las 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México) y 05:00 horas (España).

Estos son los canales y plataformas que transmitirán el juego:

Caliente TV (México)

(México) ViX (Estados Unidos)

(Estados Unidos) FOX Sports México

Tubi México

Amazon Prime Video México

¿Cómo ver Caliente TV EN VIVO para disfrutar Xolos de Tijuana vs. Chivas de Guadalajara?

La plataforma Caliente TV ofrece la transmisión en streaming online de los partidos más importantes de la Liga MX, incluida la Jornada 6 con el duelo entre Tijuana y Chivas. Para acceder al contenido, los usuarios deben ingresar al sitio oficial o descargar la aplicación disponible para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

Una de las ventajas es que Caliente TV EN VIVO GRATIS permite seguir los encuentros en tiempo real sin interrupciones, con calidad HD y acceso desde cualquier lugar. Además, la plataforma suele incluir repeticiones, análisis y contenido adicional para los aficionados al fútbol mexicano.