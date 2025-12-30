La llegada de 2026 para millones de personas no solamente es el inicio de un nuevo año con muchos proyectos profesionales, laborales y personales, también es un ciclo para renovar energías; y qué mejor hacerlo que con días de descanso. Si te encuentras en Colombia, te damos a conocer el calendario completo de feriados y fechas festivas de los próximos meses; así que ve por tu agenda para planificar un viaje, paseo, reunión o simplemente disfrutar de los días libres que te tendrás más adelante.

Antes te comentamos que gracias a la Ley Emiliani, los días festivos en el país cafetero pueden ser trasladados al lunes más cercano para convertirlos en un feriado largo; de esta manera se busca promover el turismo interno.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS FESTIVOS EN COLOMBIA ESTE 2026?

Un total de 18 días festivos tendrá Colombia este 2026. De ese total, 11 se trasladan al lunes siguiente, lo que significa que habrá puentes para programar un viaje o simplemente relajarse en casa. A continuación, cada uno de ellos:

MES FERIADOS DÍA DE LA SEMANA Enero 1 de enero (Año Nuevo)

12 de enero (Reyes Magos) Jueves

Lunes Febrero No hay feriados --- Marzo 23 de marzo (Día de San José) Lunes Abril 2 de abril (Jueves Santo)

3 de abril (Viernes Santo) Jueves

Viernes Mayo 1 de mayo (Día del Trabajo)

18 de mayo (Ascensión del Señor) Viernes

Lunes Junio 8 de junio (Corpus Christi)

15 de junio (Sagrado Corazón de Jesús)

29 de junio (San Pedro y San Pablo) Lunes

Lunes

Lunes Julio 20 de julio (Día de la Independencia) Lunes Agosto 7 de agosto (Batalla de Boyacá)

17 de agosto (Asunción de la Virgen) Viernes

Lunes Septiembre No hay feriados --- Octubre 12 de octubre (Día de la Diversidad Étnica y Cultural) Lunes Noviembre 2 de noviembre (Todos los Santos)

16 de noviembre (Independencia de Cartagena) Lunes

Lunes Diciembre 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad) Martes

Viernes

LOS PUENTES NO LABORABLES ESTE 2026 EN COLOMBIA

ENERO

Por los Reyes Magos, el puente festivo es del sábado 10 al lunes 12 de enero (tres días).

MARZO

Por el Día de San José, el puente festivo es del sábado 21 al lunes 23 de marzo (tres días).

MAYO

Por la Ascensión del Señor, el puente festivo es del sábado 16 al lunes 18 de mayo (tres días).

JUNIO

Por el Corpus Christi, el puente festivo es del sábado 6 al lunes 8 de junio (tres días).

Por el Sagrado Corazón de Jesús, el puente festivo es del sábado 13 al lunes 15 de junio (tres días).

Por San Pedro y San Pablo, el puente festivo es del sábado 27 al lunes 29 de junio (tres días).

JULIO

Por el Día de la Independencia, el puente festivo es del sábado 18 al lunes 20 de julio (tres días).

AGOSTO

Por la Asunción de la Virgen, el puente festivo es del sábado 15 al lunes 17 de agosto (tres días).

OCTUBRE

Por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, el puente festivo es del sábado 10 al lunes 12 de octubre (tres días).

NOVIEMBRE

Por Todos los Santos, el puente festivo es del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre (tres días).

Por la Independencia de Cartagena, el puente festivo es del sábado 14 al lunes 16 de noviembre (tres días).

FERIADOS LARGOS 2026 EN COLOMBIA

ABRIL. Del jueves 2 al domingo 5 de abril por Semana Santa que incluye el Jueves y Viernes Santo (cuatro días).

Del viernes 1 al domingo 3 de mayo por el Día del Trabajo (tres días).

Del viernes 7 al domingo 9 de agosto por la Batalla de Boyacá (tres días).

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre por Navidad (tres días).

ALGUNAS FIESTAS Y CELEBRACIONES REGIONALES EN COLOMBIA

Este 2026, además de los festivos oficiales en Colombia, hay celebraciones regionales que atraen a los ciudadanos y turistas. Estos son:

Carnaval de Barranquilla . Del 6 al 17 de febrero de 2026.

. Del 6 al 17 de febrero de 2026. Festival de la Leyenda Vallenata. Del 29 de abril al 2 de mayo de 2026.

Del 29 de abril al 2 de mayo de 2026. Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Del 12 al 29 de junio de 2026.

Del 12 al 29 de junio de 2026. Festival Mundial de Salsa de Cali. Del 2 al 12 de octubre de 2026.

Del 2 al 12 de octubre de 2026. Fiestas de Independencia de Cartagena. Del 1 al 11 de noviembre de 2026.

Del 1 al 11 de noviembre de 2026. Feria de Cali. Del 25 al 30 de diciembre de 2026.