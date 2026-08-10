Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC
Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC
Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC
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Lista de aeropuertos que sufrieron daños tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC

El Aeropuerto Santa Ana es un terminal aéreo ubicado en la ciudad de Cartago, Colombia. A partir de febrero del 2019 comenzó a operar 2 vuelos diarios hacia la ciudad de Bogotá. ​Actualmente es utilizado por Academias de Aviación y vuelos privados. | Crédito: @AeroCartago / X
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Aeropuerto Internacional Santa Ana en Cártago

El Aeropuerto Santa Ana es un terminal aéreo ubicado en la ciudad de Cartago, Colombia. A partir de febrero del 2019 comenzó a operar 2 vuelos diarios hacia la ciudad de Bogotá. ​Actualmente es utilizado por Academias de Aviación y vuelos privados. | Crédito: @AeroCartago / X

El Aeropuerto Internacional El Edén es el principal terminal aéreo que sirve a la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, Colombia. Ubicado a 15 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra en la frontera con el municipio de La Tebaida. | Crédito: Wikipedia / mintransporte.gov.co
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Aeropuerto Internacional El Edén en Armenia

El Aeropuerto Internacional El Edén es el principal terminal aéreo que sirve a la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, Colombia. Ubicado a 15 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra en la frontera con el municipio de La Tebaida. | Crédito: Wikipedia / mintransporte.gov.co

El Aeropuerto Nacional La Nubia es el aeropuerto que sirve a la ciudad de Manizales, Colombia. Fue inaugurado el 15 de julio de 1956 y debe su nombre a la antigua hacienda "La Nubia" ubicada en este terreno. | Crédito: aeropuertodelcafe.com.co / Wikipedia
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Aeropuerto de La Nubia en Manizales

El Aeropuerto Nacional La Nubia es el aeropuerto que sirve a la ciudad de Manizales, Colombia. Fue inaugurado el 15 de julio de 1956 y debe su nombre a la antigua hacienda "La Nubia" ubicada en este terreno. | Crédito: aeropuertodelcafe.com.co / Wikipedia

El Aeropuerto Álvaro Rey Zuñiga o Aeropuerto El Caraño se encuentra ubicado a 2 km de la ciudad de Quibdó, Chocó, Colombia. Operan en él las aerolíneas Aexpa, TAC Colombia, EasyFly, Satena, entre otras. | Crédito: Wikipedia / medellin.gov.co
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Aeropuerto Álvaro Rey Zuñiga / El Caraño en Quibdó

El Aeropuerto Álvaro Rey Zuñiga o Aeropuerto El Caraño se encuentra ubicado a 2 km de la ciudad de Quibdó, Chocó, Colombia. Operan en él las aerolíneas Aexpa, TAC Colombia, EasyFly, Satena, entre otras. | Crédito: Wikipedia / medellin.gov.co

El Aeropuerto Internacional Matecaña es un aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Pereira y a toda la región del Eje Cafetero y Norte del Valle, en Colombia. | Crédito: @AeroMatecana / X / Wikipedia
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Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira

El Aeropuerto Internacional Matecaña es un aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Pereira y a toda la región del Eje Cafetero y Norte del Valle, en Colombia. | Crédito: @AeroMatecana / X / Wikipedia

El Aeropuerto Gerardo Tovar López terminal aérea ubicada en la ciudad Puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Existe operación comercial por parte de las aerolíneas Aexpa y Satena. | Crédito: Aeronáutica Civil de Colombia / Facebook / @AerocivilCol / X
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Aeropuerto Gerardo Tovar López en Puerto de Buenaventura

El Aeropuerto Gerardo Tovar López terminal aérea ubicada en la ciudad Puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Existe operación comercial por parte de las aerolíneas Aexpa y Satena. | Crédito: Aeronáutica Civil de Colombia / Facebook / @AerocivilCol / X

Al menos seis aeropuertos en Colombia sufrieron daños por el que sacudió este lunes 10 de agosto buena parte del país cafetero, con un saldo aún no precisado de heridos y daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló Aerocivil en un comunicado compartido en X.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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