Lista de aeropuertos que sufrieron daños tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Al menos seis aeropuertos en Colombia sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto buena parte del país cafetero, con un saldo aún no precisado de heridos y daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló Aerocivil en un comunicado compartido en X.