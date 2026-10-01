La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 1 de octubre de 2026 se ubica en $3.312,84 pesos colombianos por cada dólar estadounidense . El valor oficial retrocede $28,39 frente a la tasa anterior, una variación diaria de -0,85%, según la información publicada con base en la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Precio del dólar hoy, 1 de octubre, en Colombia

La cotización oficial indica que, para efectos de referencia, obligaciones, registros contables y ciertas operaciones tributarias, 1 dólar equivale a $3.312,84 COP. La TRM es calculada diariamente con las operaciones cambiarias realizadas el día hábil anterior y es certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).superfinanciera+1

Es importante distinguir este indicador de las tasas ofrecidas al público. La TRM no obliga a bancos, casas de cambio, plataformas de remesas ni entidades financieras a vender o comprar dólares exactamente a ese precio. Cada establecimiento fija su propia tasa, incorporando costos operativos, disponibilidad de efectivo, volumen de la transacción, riesgo cambiario y margen comercial.

Indicador Valor para el 1 de octubre de 2026 ¿Qué significa? TRM oficial $3.312,84 COP por USD Referencia oficial certificada para la jornada Variación diaria -$28,39 El dólar baja frente a la tasa previa Variación porcentual -0,85% El peso colombiano gana valor frente al dólar Equivalencia de US$10 $33.128,40 COP Conversión a TRM, sin comisiones Equivalencia de US$50 $165.642 COP Conversión a TRM, sin comisiones Equivalencia de US$100 $331.284 COP Conversión a TRM, sin comisiones Dólar en mercado en vivo Cerca de $3.292,49 COP Cotización indicativa reportada durante la jornada; puede cambiar constantemente

La referencia en vivo puede moverse durante el día por las operaciones del mercado, noticias internacionales, comportamiento del petróleo, decisiones de tasas de interés, flujos de inversión y expectativas económicas. Por esa razón, no debe confundirse con la TRM vigente, que permanece como el indicador oficial del día.

Compra y venta de dólares: por qué no coinciden con la TRM

Las tasas de compra y venta que encuentran los usuarios en bancos y casas de cambio no son únicas ni equivalentes a la TRM. Cuando una persona vende dólares, la entidad compra esas divisas y normalmente ofrece un precio inferior a la referencia oficial. Cuando una persona compra dólares, el establecimiento se los vende a un precio superior.

Esta diferencia se conoce como spread cambiario y representa el margen entre el precio de compra y el de venta. En las cotizaciones recientes de casas de cambio se han observado referencias promedio cercanas a $3.212,38 para compra y $3.326,67 para venta, aunque estos valores corresponden a una actualización previa y pueden cambiar por ciudad, establecimiento, monto y disponibilidad de efectivo.

Antes de cambiar dinero, conviene comparar al menos tres opciones y verificar cuatro puntos:

La tasa final ofrecida, no solo la TRM publicada.

Las comisiones fijas o porcentuales aplicables.

El monto neto que recibirá o pagará el usuario.

Que la operación se realice con una entidad financiera o profesional de cambio autorizado.

También resulta recomendable pedir una cotización para el monto exacto. Una tasa anunciada puede modificarse cuando se trata de operaciones de mayor valor, pagos con tarjeta, transferencias internacionales o compra de efectivo en moneda extranjera.

Qué es la TRM y cómo se determina

La TRM representa el valor promedio de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso colombiano efectuadas por intermediarios del mercado cambiario. Entre ellos están bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, comisionistas de bolsa, Bancóldex y la Financiera de Desarrollo Nacional.

La Superintendencia Financiera certifica la tasa con base en las operaciones del día anterior, mientras que el Banco de la República establece la reglamentación general aplicable al mercado cambiario. La DIAN también publica las vigencias de la TRM, una consulta relevante para contribuyentes y empresas que necesitan liquidar operaciones con implicaciones aduaneras o tributarias.

Para transacciones personales o empresariales, la recomendación es usar la TRM como referencia inicial, pero confirmar la cotización definitiva directamente con el banco, casa de cambio, plataforma de pagos o empresa de remesas antes de realizar la operación.