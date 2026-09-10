El dólar en Colombia se mueve este jueves 10 de septiembre de 2026 alrededor de los $3.100 por cada dólar estadounidens e, con una TRM oficial de referencia reportada en torno a los $3.099,48. Antes de comprar, vender o enviar dólares, conviene diferenciar esta tasa oficial de la cotización final que aplican bancos, casas de cambio, tarjetas y plataformas de remesas.

Precio del dólar hoy en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, se ubica alrededor de $3.099,48 COP por US$1 , de acuerdo con reportes de mercado difundidos durante la jornada. Esta cifra funciona como el indicador de referencia del dólar en Colombia, aunque no equivale necesariamente al valor que recibirá una persona al cambiar efectivo o hacer una transferencia.

En el mercado, las cotizaciones pueden variar en tiempo real. Algunas referencias financieras situaban el par USD/COP cerca de los $3.111,77 durante la jornada, reflejando que el precio negociado puede ubicarse por encima o por debajo de la TRM certificada para el día.

Indicador Valor de referencia para el 10 de septiembre de 2026 Qué significa para el usuario TRM oficial $3.099,48 COP por US$1 Tasa de referencia para operaciones, contratos y cálculos financieros Cotización USD/COP de mercado Cerca de $3.111,77 Precio variable según la negociación y el momento de consulta US$10 en pesos colombianos $30.994,80 COP Cálculo con la TRM, antes de comisiones US$100 en pesos colombianos $309.948 COP Valor estimado con TRM, sin margen cambiario US$1.000 en pesos colombianos $3.099.480 COP Conversión referencial; bancos y remesadoras pueden entregar un monto distinto Compra de dólares Menor que la TRM, habitualmente Es el precio que paga la entidad cuando usted vende dólares Venta de dólares Mayor que la TRM, habitualmente Es el precio que cobra la entidad cuando usted compra dólares

La TRM representa la cantidad de pesos colombianos necesaria para comprar un dólar de Estados Unidos . El Banco de la República precisa que se construye a partir de las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios del mercado cambiario; la Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcularla y certificarla diariamente, usando las operaciones registradas el día hábil anterior.

TRM: por qué no es igual al dólar de banco

La TRM es una referencia oficial, pero no es una tarifa obligatoria al público. Por eso, una persona que acude a una sucursal bancaria, una casa de cambio o una plataforma digital encontrará valores diferentes para comprar y vender dólares.

La diferencia se explica por el llamado spread cambiario, es decir, el margen entre la tasa de compra y la de venta. Si una entidad compra dólares a $3.050 y los vende a $3.180, el diferencial de $130 por dólar ayuda a cubrir costos operativos, liquidez, riesgo de mercado y margen comercial.

En términos prácticos:

Si usted tiene dólares y desea recibir pesos colombianos, debe mirar la tasa de compra . La entidad le pagará menos pesos por cada dólar que la TRM.

. La entidad le pagará menos pesos por cada dólar que la TRM. Si tiene pesos colombianos y quiere adquirir dólares, debe revisar la tasa de venta . Pagará más pesos por dólar que la TRM.

. Pagará más pesos por dólar que la TRM. Si realizará una transferencia internacional, debe confirmar también la comisión fija, la tasa aplicada por el intermediario y posibles cobros del banco receptor.

Si paga con tarjeta en el exterior, el tipo de cambio puede depender de Visa, Mastercard, American Express, el banco emisor y una comisión por compra internacional.

Recomendaciones antes de comprar o vender dólares

Antes de efectuar el cambio, revise la TRM vigente en los canales de la Superintendencia Financiera de Colombia o en la serie estadística del Banco de la República. Ambas entidades son las fuentes institucionales más relevantes para verificar el valor oficial de referencia.

También es recomendable solicitar el valor exacto de compra o venta antes de entregar el dinero, confirmar si la cotización aplica para efectivo, transferencias o giros, y preguntar por las comisiones. No compare únicamente el número publicado en una pizarra: el criterio clave es cuántos pesos entrega finalmente por dólar, o cuántos dólares recibe por el total de pesos que pagará.

Para viajeros y compradores online, puede resultar más conveniente usar una tarjeta con bajas comisiones internacionales o una cuenta multidivisa, siempre que se revise previamente el tipo de cambio aplicado. Para remesas, la comparación debe incluir la tasa, el costo del envío y el monto neto que recibirá el beneficiario en Colombia.