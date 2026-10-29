El dólar estadounidense recupera terreno frente al peso colombiano este jueves 29 de octubre de 2026, aunque su cotización permanece por debajo del nivel registrado hace una semana. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se sitúa en $3.162,35 pesos colombianos por dólar, tras aumentar $14,33 respecto al miércoles, una variación diaria del 0,46 %, según la Superintendencia Financiera de Colombia. El movimiento muestra que un repunte de una jornada no necesariamente revierte una tendencia de varios días: desde el 22 de octubre, la referencia ha descendido $29,12 por dólar.

¿A cómo está el dólar en Colombia hoy, 29 de octubre de 2026?

El precio del dólar en Colombia es de $3.162,35 pesos por unidad, de acuerdo con la TRM certificada para este jueves por la Superintendencia Financiera. La tasa aumentó frente a los $3.148,02 del miércoles 28 de octubre, después de las caídas registradas en las jornadas anteriores.

Estos son los principales indicadores del mercado cambiario colombiano para la fecha:

Indicador Valor TRM del jueves 29 de octubre $3.162,35 COP TRM del miércoles 28 de octubre $3.148,02 COP Variación diaria +$14,33 COP Variación porcentual +0,46 % TRM del jueves 22 de octubre $3.191,47 COP

¿Cuánto son 100 dólares en pesos colombianos hoy?

Con la TRM de $3.162,35 vigente este jueves, 100 dólares equivalen a $316.235 pesos colombianos. La cifra permite estimar el valor de una cantidad en moneda estadounidense, aunque el importe efectivo puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la plataforma utilizada.

Estas son otras equivalencias calculadas con la tasa del 29 de octubre:

Dólar estadounidense (USD) Equivalencia en pesos colombianos (COP) US$1 $3.162,35 US$10 $31.623,50 US$50 $158.117,50 US$100 $316.235 US$500 $1.581.175 US$1.000 $3.162.350 US$5.000 $15.811.750

Los importes corresponden a cálculos matemáticos basados en la TRM. No incluyen comisiones, márgenes comerciales ni posibles diferencias entre las tasas de compra y venta de las entidades financieras.

Para convertir dólares a pesos colombianos, multiplica la cantidad de dólares por 3.162,35. Si necesitas convertir pesos a dólares, divide el importe en pesos entre esa misma referencia.

¿Subió o bajó el dólar en Colombia frente a la semana pasada?

El dólar registra un aumento diario del 0,46 %, pero la comparación con el jueves 22 de octubre revela un descenso. La TRM pasó de $3.191,47 a $3.162,35 en siete días, una reducción de $29,12 por dólar, equivalente aproximadamente al 0,91 %.

Fecha TRM Variación frente a la jornada anterior Jueves 29 de octubre $3.162,35 +$14,33 Miércoles 28 de octubre $3.148,02 −$9,92 Martes 27 de octubre $3.157,94 −$0,49 Lunes 26 de octubre $3.158,43 −$26,58 Viernes 23 de octubre $3.185,01 −$6,46 Jueves 22 de octubre $3.191,47 +$27,71

La secuencia evidencia que el tipo de cambio ha experimentado movimientos en ambas direcciones. El aumento del jueves constituye un repunte respecto a la tasa anterior, pero no elimina la diferencia acumulada frente a la cotización de una semana antes.

Esta comparación ayuda a contextualizar el precio del dólar en Colombia sin atribuir sus movimientos a una causa específica que no haya sido verificada. Para determinar qué factores explican una variación cambiaria es necesario contrastar el comportamiento del peso con información sobre los mercados internacionales, las tasas de interés, los flujos de capital y las condiciones económicas locales.

¿Quién calcula la TRM del dólar en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir de las operaciones cambiarias registradas por los intermediarios autorizados. El Banco de la República explica que la metodología se basa en las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares negociadas para cumplimiento el mismo día.

La TRM sirve como referencia para conocer cuántos pesos colombianos representa un dólar estadounidense. Sin embargo, no equivale a un precio fijado obligatoriamente por el Estado para todas las transacciones: en Colombia, las partes pueden acordar libremente la tasa aplicable a sus operaciones de divisas.

Por ello, conviene distinguir las funciones de las instituciones:

Superintendencia Financiera de Colombia: calcula y certifica la TRM.

calcula y certifica la TRM. Banco de la República: establece el marco regulatorio y publica información estadística sobre el mercado cambiario.

establece el marco regulatorio y publica información estadística sobre el mercado cambiario. Bancos y casas de cambio: ofrecen sus propias tasas de compra y venta, de acuerdo con las condiciones de cada operación.

La referencia oficial permite comparar el mercado, pero no garantiza que una entidad compre o venda dólares exactamente a ese valor.

¿Cuál es la diferencia entre la TRM y el precio del dólar en las casas de cambio?

La TRM es un indicador de referencia; las tasas comerciales corresponden a operaciones concretas. Cuando una persona vende dólares, debe consultar el precio de compra que ofrece el establecimiento. Si necesita adquirir dólares con pesos colombianos, debe revisar la tasa de venta.

La diferencia entre ambos precios puede incluir el margen comercial de la entidad y variar según la ciudad, el establecimiento y las condiciones del servicio. Por eso, no es correcto utilizar la TRM como si fuera una cotización garantizada para cambiar efectivo.

Antes de realizar una operación, conviene:

Comparar las tasas de compra y venta de varios establecimientos.

Confirmar la fecha y hora de actualización de cada cotización.

Consultar las comisiones o cargos adicionales.

Calcular el importe final que se recibirá o pagará, no solo el valor de referencia.

¿Dónde consultar la TRM oficial en Colombia?

La Superintendencia Financiera de Colombia publica la tasa representativa del mercado vigente y su fecha de aplicación. El Banco de la República también permite consultar las series históricas para comparar la cotización actual con los registros anteriores.

Para seguir la evolución del dólar, es importante comprobar que las cifras correspondan a la misma referencia y a fechas comparables. Así se puede distinguir entre una variación diaria, un movimiento semanal y una tendencia de mayor duración.

En resumen: la TRM del dólar en Colombia es de $3.162,35 este jueves 29 de octubre de 2026. La referencia subió $14,33 frente al miércoles, pero se mantiene $29,12 por debajo del valor del jueves anterior. Para convertir dólares a pesos colombianos, esta tasa ofrece una referencia oficial; el precio efectivo dependerá de las condiciones de cada operación.