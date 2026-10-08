El precio del dólar en Colombia para este jueves 8 de octubre de 2026 tiene una Tasa Representativa del Mercado de 3.238,88 pesos colombianos por dólar estadounidense , según los valores publicados por La República y Wilkinsonpc. La cifra aumenta 22,87 pesos frente a los 3.216,01 pesos del miércoles 7 de octubre, una variación aproximada de 0,71%.

Esta TRM permite calcular equivalencias entre dólares y pesos, pero debe distinguirse de las cotizaciones que ofrecen las casas de cambio. En el panel consultado de La República, las referencias para estos establecimientos son de 3.183 pesos para la compra y 3.287 pesos para la venta. La fuente no especifica una hora de actualización para esos dos precios.

¿Cuál es la TRM del dólar hoy, 8 de octubre en Colombia?

La referencia publicada para el 8 de octubre establece que 1 USD equivale a 3.238,88 COP. Ambos códigos identifican, respectivamente, al dólar estadounidense y al peso colombiano. El incremento diario significa que hoy se necesitan más pesos para representar el mismo dólar que en la jornada anterior.

Indicador Valor en pesos colombianos Interpretación TRM del jueves 8 de octubre $3.238,88 por USD Referencia publicada por La República y Wilkinsonpc. TRM del miércoles 7 de octubre $3.216,01 por USD Valor mostrado en el Banco de la República. Variación diaria +$22,87; +0,71% Incremento frente a la TRM anterior. Compra en casas de cambio $3.183 por USD Referencia del panel consultado, sin hora de actualización indicada. Venta en casas de cambio $3.287 por USD Referencia del panel consultado, sin hora de actualización indicada.

¿Qué es la TRM y quién calcula el tipo de cambio?

La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica diariamente la TRM conforme a la reglamentación del Banco de la República. Su metodología utiliza información sobre operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios del mercado cambiario, bajo las condiciones establecidas para ese cálculo.

El Banco de la República explica que la tasa vigente se determina con las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. Por eso, la TRM de una fecha no debe confundirse con una cotización que cambia continuamente durante esa misma jornada.

También existe una diferencia entre la referencia diaria y el comportamiento intradía del mercado. El portal estadístico del banco central dispone de una serie específica para consultar la evolución del precio promedio negociado del dólar. Ese indicador y la TRM responden a mediciones distintas y deben identificarse por separado.suameca.

En términos económicos, un aumento del tipo de cambio representa una depreciación del peso frente al dólar: se necesitan más pesos para adquirir una unidad de la moneda estadounidense. Una disminución refleja el movimiento contrario, es decir, una apreciación del peso colombiano.

Dólar hoy: diferencia entre compra y venta en casas de cambio

Las referencias consultadas en La República muestran dos precios diferentes: 3.183 pesos para compra y 3.287 pesos para venta . No deben presentarse como si fueran una única tasa aplicable a cualquier operación o establecimiento.

Para leer esas cotizaciones desde la perspectiva del cliente:

Compra: es el precio al que el establecimiento recibe los dólares que entrega el usuario.

Venta: es el precio que paga el usuario cuando adquiere dólares del establecimiento.

La diferencia entre ambos resultados es de 10.400 pesos. Antes de realizar una operación, corresponde confirmar con el proveedor qué cotización aplica, cuál es el importe final y si existen cargos adicionales; el panel consultado no detalla esas condiciones.

¿Cómo convertir dólares a pesos colombianos y pesos a dólares?

Para obtener una equivalencia de referencia con el valor publicado para hoy, se multiplica el monto en dólares por 3.238,88. Así, 10 USD equivalen a 32.388,80 pesos; 100 USD, a 323.888 pesos; y 1.000 USD, a 3.238.880 pesos. Estos resultados utilizan la TRM, no los precios de compra o venta.

Para la conversión inversa, se divide la cantidad de pesos entre 3.238,88. Por ejemplo, 323.888 pesos equivalen exactamente a 100 dólares con esa referencia. La operación permite comparar montos expresados en ambas monedas.

El resultado debe interpretarse como una equivalencia matemática. Para conocer cuánto se recibirá o pagará en una transacción concreta, hay que sustituir la TRM por la cotización aplicable a esa operación y considerar sus condiciones. Las diferencias entre los valores publicados de TRM, compra y venta muestran por qué no son intercambiables.